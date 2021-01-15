財政部表示，過去一年受到新冠肺炎（COVID-19）病毒威脅，以及科技產業鏈分流趨勢，使我國以出口導向的業者加速海外市場布局與分散風險，因應詭譎多變的經貿情勢，所幸拜新興科技與遠距商機所賜，總出口止跌回升4.9％。

2020年共計有7.6萬家廠商申報貨物輸出，有6.3萬家在2019年與2020年都有出口，經過計算個別廠商的年增率，增幅超過平均4.7％有2.5萬家，占比大約所有廠商中的4成；但是出口金額則是占整體出口的6成，平均每家出口金額824萬美元，是低於平均年增率廠商平均出口金額361萬美元的2.3倍，顯示出口規模較高者相對有出口優勢。

若將年增率再細分，年增率超過1成以上廠商約2.27萬家，其出口值占53.9％，另外有近半的廠商出口跌幅超過1成，出口值占整體20.7％。財政部認為，從去年的比重來看，出口確實M型化的情況，出口年成長超過1成的廠商僅占所有廠商的近3成，出口金額占比卻超過一半；而有一半廠商出口跌幅超過1成，出口金額也僅有2成，有大者恆大的情況。

若按主要貨品觀察，推升2020年總出口的兩大主力電子零組件、資通與視聽產品，其高於平均年增率的廠商家數不到4成，但是出口年增率超過1成以上的廠商的出口值分別約占79％與58％，顯示出口大廠扮演決定性的角色，這兩產業具有領導型的廠商。

機械雖然在2019年與2020年受到貿易戰拖累工具機業者的表現，但2020年生產自動化及半導體等機械廠商外銷回升，導致年增率大於1成以上的出口值比重占47％。

2020年相對弱勢的塑化、基本金屬及其製品等傳產貨類，雖以出口衰退逾 1成之金額占比居多，惟出口值年增 1成以上的廠商，金額占比仍有24％到26％；礦產品則受油價急跌、需求不振，迫使國內主要油品供應商以歲修、減產因應，減幅超過1成者之出口金額占比高達77％。

(中時 )