前衛生署長楊志良日前上節目討論院內感染，卻因一句「開除說」，遭側翼KOL、政治人物，甚至總統合力掀起輿論風暴，手法如同蘇偉碩事件之初。只要政府捉到一個「毛病」，用另一個新聞熱點轉移焦點，就能免於被檢視結構性問題，這是民進黨政府一貫作風，也是他們最擅長的網軍治國。久而久之，爭議的事件就會被人民遺忘。

萊豬萊牛爭議出現後，約在去年10月，蘇偉碩遭國家機器關注之事剛浮上檯面，當時蘇因引述論文指出，萊克多巴胺可在空氣中被檢出，先是遭到側翼粉專製圖攻擊、食藥署發新聞稿駁斥，又被民進黨粉專引用，直接點名蘇造謠。此議題本來關注的人不多，但在「豬隊友」食藥署告發被揭穿後，迅速引發民怨，國家機器的攻擊才減弱。

近期的楊志良事件與當時蘇被霸凌之事有點類似，從基進黨醫界KOL開始截圖，挑出他的那句「開除說」，後來引發醫界更多人關注，目光都聚焦在他的「慣老闆」形象，而非他所點出的問題。衛福部長陳時中順勢說「無言以對」，總統蔡英文又發文說「不需要用開除醫師這樣的風涼話來打擊前線士氣」。從此輿論炸鍋，攻擊力道都集中在楊的身上。

這幾天的疫情記者會，指揮中心對於各種檢視感染途徑的問題都一概打模糊仗，將記者檢視結構性因素的提問，曲解為找醫師碴、打擊士氣，實問虛答。對比去年林口某醫院院內感染時對傳播途徑的公開討論態度，差別相當大。去年張上淳、石崇良皆分析手部衛生沒落實是感染破口，今年指揮中心卻三緘其口，說沒漏洞但有「隙縫」，卻又不說是什麼「隙縫」。

也許民進黨的執政理念就是如此，說公道話的人有一句話有爭議，就咬著那爭議不放，所有人也會把焦點放在責怪當事人身上，忘了醫院有沒有落實SOP才是重點，因為「檢視SOP=打擊醫界士氣」的意識形態，已在不知不覺中深植民心。

到最後，大家對於北部醫院院內感染，只會記得楊志良的「開除說」，這中間出了什麼「隙縫」，沒人在意，也沒人記得，逐漸淡出所有人的記憶。這番操作，只能以「高明」2字來形容！

(中時 )