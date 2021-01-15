上市營建股夆典科技開發（3052）正式揮軍南台灣，15日與臺南市政府正式簽訂「臺南市政府委託公民營事業辦理七股科技工業區開發、租售及管理計畫」契約書。土地開發總面積約141.34公頃，夆典科技開發將投資48.7億元，興建園區所需的公共設施，其餘土地及其他經費34.1億元將由市府籌資，總經費為82.8億元

夆典今天也公告，該開發案，自雙方簽訂契約之日起6年進行開發，辦理台南市七股科技工業區開發、租售及管理作業，土地開發總面積約141.34公頃。

臺南市政府表示，為帶動區域振興，帶動周邊經濟發展，加速溪北工業區開發及活化，市長黃偉哲與夆典科技開發董事長郭國華，15日於永華市政中心辦理「七股科技工業區開發、租售及管理計畫」簽約儀式。

臺南市政府表示，該園區以低汙染產業為主要找商對象，開發期程為6年，完成開發後將可引進127家廠商、創造289億元的年產值及9,540個工作機會，帶動周邊經濟發展，加速溪北工業區開發及活化，且兼顧開發及保留在地產業特色。

臺南市長黃偉哲表示，七股科技工業區位於七股區台糖三股農場範圍內，緊鄰台17線交通相當便利，總面積141.34公頃，開發完成將可提供約77.5公頃土地供廠商進駐設廠，該案係依據產業創新條例引進民間部分資金辦理開發，

黃偉哲表示，未來將引進食品及飲料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、電子零組件、機械設備及運輸工具製造修配業等低污染產業，期望藉由引進產業帶動整體產業創新、提升臺南市整體產業競爭實力。

夆典股價今天開平走低，收黑在12.3元，成交張數1,425張。

(工商 )