10餘名已被排除重畫區外的合法住戶原打算前往說明會，遭警方帶至5樓會議室。（李俊淇攝）

新泰塭仔圳市地重畫案啟動，第一區今年9月將全面拆遷，市府今（15）日舉行說明會，卻有許多業者認為，市府提供的搬遷地點不符需求，另外找地時間很趕，希望暫緩；新北市經發局表示，去年3月就已協助輔導廠商搬遷，目前還有400家工廠尚未媒合成功，會持續協助。

新北市經發局15日在新莊公所舉辦說明會，針對重畫區第一區內的批發、零售及餐飲廠商，可提供貸款、勞工補助及土地媒合等協助，若遇特殊案類，也有專人輔導，現場吸引百餘名業者參與。

吳姓廠商表示，新北市土地有限，五股租金每坪超過1000元，市府提供的三峽長福段廠房，則是地勢太陡不利大車通行，造成貨品損壞，他自己也看過許多地方，但都不合適，如果加上搬遷，1年時間真的不夠，希望政府能放寬時間限制。

另名承租戶則痛罵，應該是要安置好現地廠商再啟動重畫，如今先公告才進行輔導，真是本末倒置。

到場的新北市議員鍾宏仁表示，為了地方發展市地重畫有其必要性，但需要有相關配套措施，尤其近幾年台商回流，原本就缺廠房用地，如今上千家廠商向外發展，等同扼殺這群企業。

鍾宏仁也說，勞工失業問題也會相應產生，目前都是用個案輔導，但量能明顯產然不足，應盤點新北所有可用土地做專案處理，否則整個產業摧毀殆盡。

經發局表示，自從去年3月就已經在進行廠商的拆遷輔導，目前多次召開說明會，輔導廠商搬遷，重畫區內約有883家工廠，目前還有約400家工廠尚未找到新的廠房，將會持續協助，讓市地重畫順利進行。

此外，10餘名已被排除重畫區外的合法住戶，不滿重畫後容積率僅115％，且未來重畫後現有通行道路恐消失，打算前往現場陳抗，但遭警方制止後，只好改至5樓會議室內拉起白布條，市府另派員前往溝通後，將轉交城鄉局處理。

(中時 )