2020疫情年掀起居家健身風潮，根據百貨通路統計包括健身器材與按摩椅等業績均屬「疫」軍突起，連續多年獲「台灣精品獎」的tokuyo督洋生技總經理粘振雄15日宣佈，看好防疫新常態居家健身商機，導入督洋生技在日本的品牌HEALTHPIT反攻台灣精品市場。

粘振雄指出，HEALTHPIT風迷日本人的按摩椅、美眼機及腿部按摩器等均將進軍台灣，其中Sofand精品按摩沙發(HC-300)更推出「30天免費體驗」，此外tokuyo亦推出適合現代小家庭空間的mini系列小沙發新品。

粘振雄表示，去年受疫情影響，加上有進行OMO的數位轉型，電商部分成長3~4成，實體百貨則受惠於下半年振興券刺激，亦有1~2成成長；總體全年度成長幅度達2成左右，他強調，主要因消費者防疫在家、或在家辦公居家需求提升，無論是小型按摩椅與跑步機都有明顯成長。

2021年看好國人高齡化及對健康器材需求的成長，實體百貨仍將持續展店，且集中數位化發展，包括持續強化電商與各網購平台操作，運用OMO的方式將通路虛實整合。

粘振雄表示，反攻台灣的日本品牌HEALTHPIT是於2017年在日本成立，產品線有按摩椅、按摩器小產品、運動健身以及美容儀器系列，主要以直營電商網購搭配各大通路電器行展售，去年2020年12月更創下日本「蔦屋家電」按摩椅單月銷售總台數達歷年同期6倍的銷售紀錄，除了總部設於日本的電器精華區秋葉原，實體通路銷售於大型電器行包括BIG CAMERA、YODOBASHI CAMERA以及蔦屋家電等，EC電商部分則透過Rakuten、amazon、Yahoo shop等搭配官網做銷售。

(工商 )