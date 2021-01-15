大台北地區從12日開始出現自來水變黃、變濁的情況，經過檢測是翡翠水庫儲水的「錳」超標。錳超標會怎樣呢？若已經拿來洗衣燒水該怎麼辦呢？

●天氣太冷導致水質變差 十年來首見

「水變好髒！」家住板橋的陳媽媽開水龍頭發現水變灰灰黃黃的，以為是水管不乾淨，放流多桶水後還是沒改善，嚇得不敢用，連煮好的水也不敢喝，而是去超商買礦泉水。

會產生這樣的問題，台北自來水事業處（以下簡稱北水）也大感驚訝，處長陳錦祥指出，過去十幾年沒發生過這樣的問題，初估影響大台北地區約450萬人，不過已經做了處置，水質已恢復正常。

北水指出，自來水中錳的標準是0.05ppm，近日檢測則為0.15ppm。導致錳超標是因為天氣寒冷所致。發言人王俊壹指出，寒流接連報到，讓水溫下降、水況發生改變，「水在4度時密度最大，這時會往密度較小的下層流動形成翻攪的現象，把沉積在庫底的錳帶上來，才導致水質變差。」北水作法是將取水的位置從原本的水庫體的108公尺提升到148公尺，避開有錳的水區。

另外一間提供全台灣用水的台灣自來水公司則表示，除了部分地區由北水支援供水之外，目前沒有收到其他地區居民反映水質變差的問題。

成功大學水工試驗所長林財富也指出，這樣的問題之前在其他水庫也發生過，但都是偶發的案例，發生率也低，所以不用太過擔心。

近日大台北地區出現水質惡化的情形，原因是因為氣候嚴寒。(圖片來源 /Pixabay 康健雜誌提供）

●高濃度的錳可能造成神經受損

錳對人體有什麼影響？中原大學生物科技學系副教授、毒理學專家招名威指出，錳中毒主要見於山區、工廠等環境中，損害的器官主要是腦部，可引起不同程度的神經系統異常，包括巴金森症候群，或肌張力不全症。「但要強調的是要非常高的濃度。」

招名威解釋，這次檢測數值為0.15 ppm，雖然超標但濃度還不到致病的程度。美國環境保護署（Environmental Protection Agency, EPA）數據顯示，一天飲水量含1 ppm的錳連續喝十天，不會對孩童有不良的影響。同時也證實，終生暴露濃度為0.3 ppm的錳不會對人體產生不良影響，「所以現階段的超標0.15 ppm是不至於會有什麼大問題，大家可以放心。」

●家中用水可以怎麼處理呢？

這段期間若有用自來水洗衣燒水，該怎麼處理呢？王俊壹表示，目前水質已恢復正常，若不放心，可以開水放流一陣子。洗衣和煮好的水，林財富則建議重新再處理一次，「用錳超標的水洗衣服可能會出現斑點，所以建議再洗一次，」而燒開水，若是用一般自來水直接煮，無法把錳去除，反而會產生深褐色的二氧化錳，建議倒掉重新煮。

若是有使用濾水器，逆滲透、陽離子交換樹脂、蒸餾等濾水器可以去除錳，「要注意的是，若是用活性碳或是濾網式的濾水器是無法去除錳的，」林財富說。

北水表示，後續將給予供水區用戶減免5日基本費及用水費，另再補償5日基本費及用水費；至於屬台灣自來水公司供水區但由北水處支援供水地區，費用減免方案將由北水處及台灣自來水公司討論後公布。若有相關問題，可以撥打北水客服專線02-87335678洽詢。

(中時新聞網)