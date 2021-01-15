台南市警察局長在2年來頻繁更換，引發民眾議論紛紛，台南市議長郭信良15日表示，站在地方治安及民心安定的立場，議會希望即將上任的新局長方仰寧能盡快融入台南，對台南的治安有全面的規畫；他也呼籲中央，不要再以過度的政治考量影響地方安寧，以免引發民心反感。
郭信良指出，台南市在6都的治安滿意度向來名列前茅，代表著過去的警察局長做事明快、帶人帶心，受到下屬愛戴，員警們也都戮力從公，台南的治安才能得到民眾肯定。然而，最近2年台南市的警察局長卻不斷被中央撤換，從黃宗仁、周幼偉、詹永茂、到將上任的方仰寧，任期一人比一人短，不僅打擊員警士氣，也讓民眾驚訝不解。
郭信良認為，如此頻繁地更換警察局長，外界不免會質疑是出於政治因素，與警察局長的能力無關。市議會身為民意機關，在此時更要為民眾站出來，他希望方仰寧就任後可以安心為台南治安盡心力，不要受到政治力量的影響，如此才是台南市民的福氣。
(中時 )
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