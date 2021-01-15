第十六屆KKBOX風雲榜頒獎典禮將於3月13日舉行。（KKBOX提供）

第十六屆KKBOX風雲榜頒獎典禮將於3月13日舉行。（KKBOX提供）

第十六屆KKBOX風雲榜頒獎典禮將於3月13日舉行。（KKBOX提供）

第十六屆KKBOX風雲榜頒獎典禮將於3月13日在台北流行音樂中心舉辦，今（15日）記者會公布首波出席藝人名單，包括田馥甄、瘦子 E.SO 、八三夭、Julia 吳卓源、八三夭、五堅情及閻奕格等人，其中今年已是六度獲得 KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手的田馥甄，家中即將添第六座獎座的田馥甄對於能再次獲得KKBOX年度風雲歌手感到開心及充滿感謝，問她自己平常如何處理這些獎座？堪稱拿獎常勝軍的她笑說：「獎座都放在心裡！」KKBOX 堂堂邁入第16屆，田馥甄透露當年15、16歲少女時期自己心目中最愛的「風雲歌手」就是同樣都是仙氣滿滿的天后王菲；試請Hebe寫一句話送給16歲的自己，她妙答：「我不想寫給她，因為她不會聽！」

被歌迷封為「行走的費洛蒙」的瘦子E.SO，去年發行的專輯中有高達十首歌進到華語年度百大單曲，單飛後氣勢更旺且以個人身分首次拿下風雲歌手的瘦子表示：「感謝大家支持！其實拿獎是其次，沒什麼讓我興奮的，我期待的是演出，因為疫情關係現在沒辦法像以前一樣天天演出，所以很珍惜每次演出的時光，在現場跟觀眾一起分享音樂，感受大家的熱情還是我最享受的，所以很期待頒獎典禮當晚的演出。」而KKBOX頒獎典禮今年邁入十六年，被問到自己16 歲時心目中最愛的風雲歌手，瘦子特別表示：「偶像MC HOT DOG，最喜歡他〈韓流來襲〉這首歌。」

出道邁入第14年、憑藉著神曲〈想見你想見你想見你〉登 2020 華語年度累積榜之冠的八三夭，對於第一次拿下KKBOX年度風雲歌手殊榮感到非常感動榮幸，更預告今年會推出新作品：「2020對大來說都是特別的一年，〈想見你想見你想見你〉受大家喜愛，八三夭可以得到大家的支持，在崎嶇難行的一年對我們來說是更顯珍貴，今年也會推出全新作品，希望大家可以持續支持八三夭。」今年適逢KKBOX頒獎典禮邁入第十六年，八三夭團員們公認自己15、16歲學生時期心目中最喜歡的「風雲歌手」是張震嶽、伍佰老師、五月天，也是啟蒙他們樂團音樂的偶像。

對於能夠再次獲獎，楊丞琳感性表示：「很開心KKBOX頒這個獎給我，對於KKBOX有很多情感，從自己可以發行個人專輯到現在出道滿21年之際，對我來說是很大的肯定及鼓勵，所以很感動。」而無法在今年頒獎典禮見到粉絲的楊丞琳特別預告去年底的巡演今年將移師高雄巨蛋，她表示：「雖然錯過這次典禮很可惜，期待大家可以來我的高雄演唱會看我的演出。」而KKBOX頒獎典禮今年邁入十六年，在十六歲就出道的楊丞琳，被問到自己16歲最愛的風雲歌曲，她表示：「我16歲以團體身分出道，當年最喜歡的風雲歌曲當然是Fall in love的同名主打〈Fall in love〉！這是我歌手生涯第一個主打歌。」

采子、小賴今出席KKBOX「催下去音樂節」記者會，歌手邱鋒澤日前被《鏡週刊》爆出和旗下女歌手采子同進同出，疑似因工作日久生情，進而交往且同居，邱鋒澤日前在活動上受訪，坦言對采子「有好感」，未來順其發展、沒把是否交往一事說死，因此采子今被問此事，笑說：「我那時候滿擔心他怎麼回答，後來回答我覺得很得體，他總不能當著大家的面說『采子是個男人婆』，他算是很給我面子。」她表示一定是對邱鋒澤有好感才會有交集，因喜歡才會合作、成為好友，但強調自己一個人住，澄清兩人並未同居。

(中時 )