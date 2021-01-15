國道3號南下353.8K發生追撞事故 4人輕傷 19:082021/01/15 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關廟區國道3號353.8南下，晚間6點傳出一起砂石車與自小客追撞事故。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關廟區國道3號353.8南下，晚間6點傳出一起砂石車與自小客追撞事故。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） 關廟區國道3號353.8南下，晚間6點傳出一起砂石車與自小客追撞事故，現場1人受困、3人受傷，台南市消防局獲報，出動新化91、11及新化中01、保西91、新市91等5車10人馳援，半小時後，救出受困人員，4人都只受輕傷，分別送往台南市立醫院、新化分院救治。 中市府批漠視空汙機組不減反增 台電駁：1至4號機組已改善 綠營籲救火安全速購耐熱美式梯 中市消防局：已先採購6具 (中時 ) #91 #國道3號 #53 #追撞 #4人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新店某國小南下畢旅 106人疑食物中毒不排除諾羅病毒 10:402021/01/15 社會 國道1號貨車和自小客追撞 轎車4輪朝天駕駛受困 11:092021/01/15 社會 國道1號3個台中出口 將改路名標示 04:102021/01/15 地方新聞 吃到飽連老闆都怕 內行曝3種食物必吃 13:382021/01/15 生活 國道1號191公里處3車大追撞 數萬包泡麵灑滿國道駕駛骨折 10:522021/01/15 社會 內湖影視音產業園區設定地上權招商 公開閱覽 11:092021/01/15 區域情報-台北 老婦天寒地凍走失4天 發現陳屍離家3公里魚塭內 12:532021/01/15 社會 印尼6.2強震 總統：對不幸遇難者及家屬表哀悼 13:282021/01/15 政治 北韓閱兵大秀潛射彈道飛彈 以強軍姿態向拜登喊話 18:322021/01/15 軍事 新北某國小畢旅74人疑食物中毒 宣布取消行程 10:132021/01/15 社會 基隆3、4、6字頭公車 改發車地 04:102021/01/15 地方新聞 社會熱門新聞 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 - 社會 士林驚傳一家三口想不開 94歲婦與一對兄妹陳屍家中 - 地方萬象 中彰快速道路車禍 水鹿遭騎士3度撞擊當場死亡 - 社會 新北騎士疑因超車自摔 慘死公車輪下 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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