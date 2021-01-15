關廟區國道3號353.8南下，晚間6點傳出一起砂石車與自小客追撞事故。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

關廟區國道3號353.8南下，晚間6點傳出一起砂石車與自小客追撞事故，現場1人受困、3人受傷，台南市消防局獲報，出動新化91、11及新化中01、保西91、新市91等5車10人馳援，半小時後，救出受困人員，4人都只受輕傷，分別送往台南市立醫院、新化分院救治。

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