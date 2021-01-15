位於新北市新店區的碧潭，是台灣知名的觀光景點，碧潭又稱為赤壁潭、石壁潭、獅山邊大潭，因為景色優美，且擁有台北地區少見的吊橋，橋下還有小船可以划，岸邊有許多景觀餐廳，吸引不少遊客前來放鬆，不過，如此漂亮的地方，為何經常傳出跳橋、搭船溺斃的事件，其實與這裡的地形、水流有很大的關係。

許多人會到碧潭踩天鵝船(圖/中時資料照)

碧潭在今年1月份，至今已經發生兩起落水事件，9日晚間大約6點多，一名48歲的唐姓女子，從碧潭吊橋落水，新北消防局獲報立即派員前往搜救，約20分鐘就將女子打撈上岸，送往新店慈濟醫院急救，幸虧挽回性命；僅隔兩天，11日下午2點40分，民眾發現碧潭橋下，有一名女子漂浮在河面，趕緊報案救人，救難人員坐船救起女子，而經急救後女子恢復生命跡象。

碧潭經常發生落水意外(圖/中時資料照)

碧潭又被居民稱做「必死之潭」，先不論民眾是什麼原因掉進碧潭，但只要一掉進去，就難以被救出來，由於潭底的河床深度不一，且碧潭本身其實是河道，因此水面下藏有許多暗流與漩渦，每年都會造成不少民眾溺斃意外，也就是說，碧潭底就是一個大漩渦，底下還有一個大洞，所以落水後容易被往下拉，就算會游泳，也不一定可以游上來。

除了地形因素，民間亦流傳「抓交替」的靈異傳說，1999年，有三名女子向船家租船遊湖，划到水域中央時突然翻船，三女掉進潭裡，船家沒多想直接跳下去救人，當天好心船家的母親，身體卻開始不舒服，且船家當晚夢見一名穿白衣紅裙、自稱姓王的女子，不滿指著船家罵，說他害自己不能找到替身。

不過女子也向船家訴苦，她生前經營一家披薩屋，1997年10月23日，被男友推進碧潭溺斃，希望船家能幫她伸冤，同時表示可以治癒母親怪病，接著拿一杯水給船家母親喝下，女子就消失。隔天船家詢問警方，當年確實發生過女子溺斃， 3天後尋獲屍體，即使當年案情疑點重重，但沒有證據，最後依「意外落水死亡」結案。

碧潭周邊有景觀餐廳，新北政府亦會在此舉辦藝術活動（圖／月亮地景藝術裝置「向月亮許願」／葉書宏攝）

1937年碧潭吊橋完工後，一直是台北地區年輕情侶約會的熱門地點，但也因為這緣故，高高懸掛在空中的吊橋，成為當年高樓大廈尚未普及的年代，許多人想不開的地點，徒增許多冤魂，因此老一輩的當地人，都會用「抓交替」的理由，告誡後輩子孫，說碧潭之所以常有人失足溺斃，是因為跳河冤魂要尋找替身的緣故。

現代人認為，這些民間傳說，都是單純的迷信，畢竟潭底會這麼危險，是因為表面看似平靜水潭的碧潭，實際上是正在流動中的河流，經過長年侵蝕搬移與堆積作用後，河床底下主河道、與副河道的深度落差極大，變成暗流，不諳地形、或過分大意的玩水民眾，因而落水溺斃，是值得注意、且必須避免的危險之一。

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