王寶強是大陸知名「草根」出身的演員，從憨直又努力的農村小子逆襲為大陸演藝圈當紅男星，他的故事帶給人們不少激勵與希望，也因此2016年王寶強在微博證實被前妻馬蓉與經紀人宋喆背叛戴綠帽，訴請離婚時，更是引發大批陸網友為他叫屈。事隔4年多，王寶強近日被陸媒拍到帶著兒子王子豪現身工作室的畫面，兒子清秀長相再次引發網友熱議。

36歲大陸男星王寶強，2016年8月14號凌晨在微博發出沉痛聲明，表示無法容忍惡意背叛婚姻、破壞家庭，解除與妻子馬蓉的婚姻關係，同時解除宋喆的經紀人職務，消息一出引爆兩岸網友關注。

王寶強近日被直擊帶著兒子去工作室的身影，兒子王子豪(左圖)轉眼間已成為小帥哥。(取自搜狐娛樂)

歷經1年多的官司纏訟，王寶強如願與馬蓉離婚，一雙兒女的監護權則分別判給了王寶強與馬蓉，兒子王子豪由王寶強撫養，女兒王子珊則交由馬蓉照顧。

現在王寶強也終於走出了失婚陰霾，去年7月傳出與世界小姐出身的女友馮清好事近，日前更被陸媒拍到帶著10歲兒子一同現身工作室的畫面。照片中王寶強兒子手提紅色袋子，乖巧地開門坐上車子副駕駛座，身高更是快追上了165公分的爸爸，只比王寶強矮了一顆頭。

同時王子豪也被發現長相遺傳了媽媽馬蓉，容貌清秀，皮膚又白皙，讓不少網友紛紛被擄獲，紛紛留言大讚「王寶強的兒子好帥呀」、「好可愛的兒子」、「寶寶的兒子真得帥氣，長大了就是一人帥哥的，祝福你們了」。

(中時新聞網)