國內首見醫生被傳染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心研判，此位醫師應該是在協助院內確診病患的插管手術時被傳染的的，對此前衛生署長楊志良提出質疑，卻被民進黨刻意帶風向，強調楊志良主張開除醫師，讓楊志良受大家批判。為此國民黨發言人江怡臻呼籲政府勿再製造對立、剝奪人民的言論自由。

楊志良指出，指揮中心應釐清到底哪個環節出問題才造成感染，並認為如果醫師未落實SOP，有被患者噴濺卻沒有立即更換一套防護裝備，且沒有申報、隔離，那犯了嚴重錯誤，應被開除。他也質疑該醫師1月8日就有咳嗽、發燒症狀，卻還能在隔天喝星巴克、逛五金行，凸顯該醫師警覺性不足，明顯SOP有問題。

但楊志良這番言論被民進黨簡化成，楊志良主張懲罰一位辛苦照顧新冠肺炎患者而不幸染疫的醫師，因此連日抨擊。

對此江怡臻直言，一定是楊志良前署長常常監督民進黨所做所為，才會得罪了蔡英文，所以這次才會被集中攻擊。江怡臻指出，楊志良署長時常針砭時事，批評萊豬進口，質疑陳時中部長和李遠哲前院長，更曾公開呼籲蔡總統應向全國人民道歉；但是，楊署長也曾多次對國民黨提出批評，國民黨反而謙虛以對，可以忍受不同的言論，與民進黨氣急敗壞要求他道歉的態度截然不同，充分顯示民進黨已經是一言堂。

江怡臻提醒，台灣是一自由民主的社會，每個人都有自由發表意見的權利，也可以對政府的作法進行評論，楊志良前署長基於他的經驗發言，本來就受言論自由保障。但是，民進黨為了以往的恩怨，非要無限上綱，把這些言論操弄成政治對立，把楊志良的話超譯成國民黨的立場，這完全是文不對題，遮住眼睛找戰場。

江怡臻指出，民進黨在疫情當下，卻常行使威權政治之實，所有指揮中心遭受質疑的地方，有雙標的地方，都會被民進黨政府自動忽略，例如桃園病例足跡公布不斷反覆立場，卻沒看到任何人出來負責。

江怡臻批評，由此可以看出，民進黨在疫情爆發的這一年裡，已經培養了威權性格，任何質疑的意見，都會被操作成扯後腿，不願意溝通檢討，不願意自我修正，完全忘了蔡總統當選的那天謙卑謙卑再謙卑的提醒，這是對台灣非常壞的示範。

(中時 )