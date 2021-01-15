促轉會於今日在蘭嶼舉辦「威權統治時期的原住民族社會與國家：蘭嶼轉型正義部落座談會」，由林佳範委員代表出席，現場有達悟族耆老林新羽、董森永、謝加輝、蔡武論、鍾馬雄、張堂村、張海嶼，以及夏曼．藍波安與夏曼．夫阿原等近四十位族人與會，並有國防部後備指揮部、原住民族委員會、原住民族歷史正義與轉型正義委員會、蘭嶼鄉公所等機關代表出席。

促轉會主委楊翠連線致詞時提及，促轉會此次於蘭嶼辦理部落座談會，是因為原住民族轉型正義工作除了處理二二八事件、白色恐怖政治案件的個人受迫害、家庭與部落遭受的污名外，也關心國家在威權統治時期透過治理手段，造成更全面的傷害。其中蘭嶼又與臺灣本島受迫害的原住民族遭遇不同，蘭嶼的特殊性在於達悟文化全面性地受到侵害，是從警備總司令部在蘭嶼成立「蘭嶼地區指揮部」開始。蘭指部具有軍事、治安、行政等兼具多種功能的機關性質，在蘭嶼成立「職訓第二總隊」、代管退輔會的「蘭嶼農場」、進行出海管制與治安管理，在在影響了族人的文化與生活。因此，蘭嶼的轉型正義確實是國家必須面對的重要課題，首要工作就是還原歷史真相。

林佳範進一步向族人報告，促轉會從2019年12月底開啟「戰後蘭嶼地區發展：蘭嶼指揮部等機構沿革與影響調查計畫」，初步彙整了前述單位的沿革，並蒐集了族人在威權統治時期因山地政策、軍人、警察、管訓隊員、農場場員，而遭受壓迫的經驗後，認為應該進一步釐清國家對部落和族人造成的人權侵害事實與影響。因此，2020年8月開始「戰後蘭嶼政府相關單位軍事統治侵害作為之調查及後續轉型正義政策建議」調查計畫，希望能進一步蒐集更多的案例，傾聽族人的看法，並將其結果彙整進總結報告中，作為未來轉型正義政策之建議。

現場族人踴躍提出關心的議題，耆老張堂村首先提及國防部退出蘭嶼後，仍有海巡署在使用蘭嶼土地，希望海巡署向鄉公所報備並和族人協商。耆老董森永，得知檔案裡有他的相關紀錄，也感慨當年愛軍人、愛黨、愛國的自己卻反而被監控。耆老謝加輝也分享，小時候曾在果園遇見外來的犯人在砍家裡的香蕉樹，當時卻因為怕被傷害而不敢出聲，他藉此要談當時是一個殖民統治者的外來社會，這個沈潛的歷史必須讓它浮上檯面。耆老林新羽也呼籲，蘭嶼族人沒有偷竊別人的土地、但也希望統治者不要破壞我們的文化，先把核能廢料搬出蘭嶼。

族人共同關心的還有土地問題，包括蘭嶼機場、勵德班、小蘭嶼靶場、台電火力發電廠、水泥預拌廠等。楊翠回應提及，促轉會將持續還原真相、徵集並揭露更多資料後，未來納入提交行政院的總結報告中。

國防部後備指揮部副參謀長李俊杰上校回應，將帶回座談收集到的資料，族人提及關於國防部的土地歸還問題，國防部將統計清楚歸還與未歸還的土地狀況後確實回覆。原住民族委員會達悟族族群委員周孋珠則回應，原民會相當重視這場座談，將配合促轉會調查結果接續處理。

計畫共同主持人夏曼．藍波安回應，這段歷史是蘭嶼人不能抹滅的歷史，是民族自省所須的記憶、是族人親近島嶼歷史的重要資料。計畫共同主持人夏曼．夫阿原則表示，蘭嶼施行軍事政策造成的侵害在歷史上會過去，而真正最大的問題、蘭嶼最大的痛苦是核廢料，決定權還在執政者手上、希望執政者不要把25億核廢料補償金灑在達悟人的棺材板上。

林佳範總結，轉型正義的目標是為了釐清歷史真相、正義回復與社會和解，而原住民族的轉型正義更需要正視不同群體的歷史經驗，互相對話與肯認。楊翠也表示，此次收集部落族人的意見，促轉會將納入規劃未來原住民族轉型正義政策的重要參考，也希望透過更多的轉型正義工作，國家與族人能夠共同建立起更為互相尊重的新關係。

(中時 )