台中市文化資產資材管理中心15日揭牌啟用，將原大里菸廠廠房活化再利用，具歷史與文化意義的古蹟構件可在此保存、再製、再利用，肩負起中部「文化資材銀行」任務。（黃國峰攝）

台中市文化資產資材管理中心15日揭牌啟用，可以蒐集、保存、再製古蹟修復構件。（黃國峰攝）

台中市文化資產資材管理中心15日揭牌啟用，可以蒐集、保存、再製古蹟修復構件。（黃國峰攝）

位於大里區，原公賣局大里菸廠，15日變身為全台第二所、中部唯一的文化資產資材管理中心，15日舉行揭牌典禮，台中市副市長黃國榮表示，具歷史與文化意義的古蹟構件將可在此保存、再製、再利用，肩負起中部「文化資材銀行」任務。

副市長黃國榮表示，文化保存隨著時代演進逐漸受到重視，如今台中市成立文化資產資材管理中心，可以蒐集、保存、再製古蹟修復構件，不僅活化資源，也可以讓文物價值得以延續。

中市文化局長張大春表示，這是全台第二所、中部唯一的「文化資材銀行」，歡迎民眾捐贈具歷史文化價值的資材，讓這些珍貴構件得以妥善保存、甚至進而重生，未來也將開放展示，讓民眾可以欣賞珍貴古蹟構件及重新賦予新生的文創品。

台中市文化資產處長李智富指出，古蹟修復以「回復」為原則，針對無法修復但仍可再利用的構件將進行評估，依「大木、小木、磚、瓦、石、玻璃、門窗、其它」等八大分類保存，目前現有收藏包括聯勤豐原甲型聯保修廠的木構桁架，台灣府儒考棚的柱珠、鬼瓦，后里馬場日據時期留下的避雷針、木棟札，以及921震災資材木構件的精緻雕花、彩繪等，都是具歷史與文化價值的構件。中心成立後將可更妥善保存並運用這些構件，將文化記憶再延伸。

(中時 )