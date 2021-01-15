國道3號砂石車、4小客車連環撞 塞爆回堵6公里 19:172021/01/15 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南下過新化休息站353.7公里處，傍晚18點06分發生砂石車與4小客車追撞意外，4人輕傷送醫，且造成後方大塞車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下過新化休息站353.7公里處，傍晚18點06分發生砂石車與4小客車追撞意外，4人輕傷送醫，且造成後方大塞車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） 國道3號南下過新化休息站353.7公里處，傍晚18點06分發生砂石車與4小客車追撞意外，4人輕傷送醫，且造成後方大塞車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） 國道3號南下過新化休息站353.7公里處，15日傍晚18點06分發生砂石車與4小客車追撞意外，4人受輕傷送醫，目前占用中線及外線車道，後方車流回堵約6公里，請駕駛朋友提前改道避開壅塞路段，行經事故路段請小心駕駛。 台南市消防局獲報後出動5車10人前往救援，其中1名駕駛受困意識清醒，經消防人員救出後送台南市立醫院救治，另3名輕傷者送衛福部台南醫院新化分院救治，確切車禍原因還待調查。 新北騎士疑因超車自摔 慘死公車輪下 國道1號貨車和自小客追撞 轎車4輪朝天駕駛受困 (中時 ) #駕駛 #國道3號 #過新 #休息站 #5車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永和勝開大地標售25戶 底價57萬起跳 04:102021/01/15 地方新聞 國道1號191公里處3車大追撞 數萬包泡麵灑滿國道駕駛骨折 10:522021/01/15 社會 基隆3、4、6字頭公車 改發車地 04:102021/01/15 地方新聞 台鐵邁入軌道經濟4.0 台南站古蹟旅館鎖定高端市場 15:252021/01/15 寶島 彰化濱海路競速多遭譏超車大道 7旬婦騎車對撞大貨車不治 12:232021/01/15 社會 高雄輕軌大南環段 才通車就撞車 04:102021/01/15 地方新聞 台大竹北校地 縣府盼暫做停車場 04:102021/01/15 地方新聞 YouBike 2.0破500萬人次 高雄幸運兒首騎就獲獎 16:202021/01/15 生活 竹北大毒梟裝病就醫被劫囚 5人遭起訴檢求重量刑 15:162021/01/15 社會 SM反彈、ABS利差持穩 國喬、台達化Q1營運不淡 17:592021/01/15 財經 又傳路倒！婦騎車自摔公車旁 驚險瞬間幸運獲救 10:112021/01/15 社會 社會熱門新聞 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 - 社會 士林驚傳一家三口想不開 94歲婦與一對兄妹陳屍家中 - 地方萬象 中彰快速道路車禍 水鹿遭騎士3度撞擊當場死亡 - 社會 新北騎士疑因超車自摔 慘死公車輪下 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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