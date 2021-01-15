國道3號南下過新化休息站353.7公里處，傍晚18點06分發生砂石車與4小客車追撞意外，4人輕傷送醫，且造成後方大塞車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道3號南下過新化休息站353.7公里處，傍晚18點06分發生砂石車與4小客車追撞意外，4人輕傷送醫，且造成後方大塞車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道3號南下過新化休息站353.7公里處，15日傍晚18點06分發生砂石車與4小客車追撞意外，4人受輕傷送醫，目前占用中線及外線車道，後方車流回堵約6公里，請駕駛朋友提前改道避開壅塞路段，行經事故路段請小心駕駛。

台南市消防局獲報後出動5車10人前往救援，其中1名駕駛受困意識清醒，經消防人員救出後送台南市立醫院救治，另3名輕傷者送衛福部台南醫院新化分院救治，確切車禍原因還待調查。

(中時 )