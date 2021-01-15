台北市士林區，驚傳一起悲劇，今（15）日晚間，疑似發生一家三口想不開一起輕生，其中一對60歲男女沒生命跡象、另一名94歲老婦倒臥床上，警方於晚間大約6點28分，接獲民眾報案，目前正在趕往現場了解當中，至於命案發生原因，還有詳細狀況，有待警方進一步釐清調查。

根據了解，北市士林忠誠路1處民宅，傍晚被發現母子3人陳屍家中，其中94歲李吳姓老婦在臥室身亡，65歲及63歲李姓兄妹則在陽台身亡，現場正由檢警堪驗中。

警消15日傍晚獲報，忠誠路某民宅疑似傳出臭味，鄰居敲門也無人應答，警消前往破門後，發現1家3口陳屍在內。

警方目前排除他殺可能，不排除兄妹先行輕生，老母無人照顧衰竭死亡，現正進一步釐清案發原因中。

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(中時新聞網)