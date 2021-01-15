陳時中在今天下午偕衛福部醫福會執行長王必勝跨海抵金，出席金門醫院日照中心揭牌儀式。（李金生攝）

針對金門「小三通」因疫情停航逾11個月，衛福部長陳時中今天表示，「未來復航是一定要復航」，前提是兩岸對安全都要有信心，衛福部可以提供一些諮詢資訊和建議。

陳時中在媒體聯訪詢及「小三通」有無復航的可能性，或還有其它考量時表示，「當然未來要復航是一定要復航的」，大家在疫情跟資訊做到完全交換，「雙方」也都有信心，那當然就會復航。

但他也強調，有關「小三通」復航的問題，陸委會跟縣長楊鎮浯的權責比較多，衛生福利部只能提供相關疫情資訊和一些諮詢的建議而已。

另有關屏東縣居家檢疫的男子違規跑到金門，所幸後來回台居檢14天期間，並未出現不適症狀，目前繼續自主健康管理一案，陳時中也坦承此事讓相關單位都提高警覺，未來在強化圍籬系統包括登機預防機制方面再多做一點，可以馬上發現失聯的對象。

陳時中也慶幸警政系統非常強，很快找到這名失聯的居檢台商，但他也不諱言若這種事常發生，就可能出現防疫漏洞，而且又是從國外回來的人，風險又會更高一點，還好他不是已經有風險的人，大家可以放心。

陳時中在今天下午偕衛福部醫福會執行長王必勝跨海抵金，出席金門醫院日照中心揭牌儀式，並視察該院心導管室、負壓隔離病房、MRI設施和福田家園，允諾全力支持地區的醫療設備需求。

金門醫院日照中心今天揭牌運作，提供老人更優質的照顧環境。（李金生攝）

陳時中部長與楊鎮浯縣長等人一起為金門醫院醫護人員加油打氣。（李金生攝）

(中時 )