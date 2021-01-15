為守護兒童口腔健康，長庚紀念醫院2020年啟動牙線推廣計畫，除了協助34所偏鄉學校學童養成潔牙習慣，舉辦多場社區牙線衛教講座外，更與衛福部、兒童牙科醫學會合作，製作清新易懂且兼具教育性質的牙線教學動畫影片，邀請衛福部陳時中部長為動畫配音，教導小朋友正確的潔牙方式和使用牙線的重要性，今日正式推出。

「同學們你好，我是衛福部陳時中部長，除了防疫之外，保護自己的口腔清潔也是很重要的事情，潔牙不僅可以遠離可怕牙菌斑，也可以讓你更健康喔！但是你知道如何正確清潔口腔嗎？這部影片就是要教大家如何保護牙齒，大家要認真學習喔!」

本身就是牙醫師的陳時中部長在影片中告訴小朋友刷牙的訣竅：每天至少兩次，每次至少兩分鐘，並且睡前一定要記得刷牙！若是牙縫有東西卡住，最需要的就是使用牙線；有些牙縫牙刷刷不到，之後就可能形成蛀牙。

「使用牙線首先要將手洗乾淨，再取出跟前手臂一樣長的牙線，把牙線兩端分別纏在雙手中指上，各繞三圈，用雙手的拇指及食指頂住一段約2公分長的牙線，慢慢滑進牙縫中，緊貼著牙齒的一側，把牙縫想像成一座山谷，上下拉動牙線，依序清潔山谷的兩側和谷底，髒掉的牙線採用一手收線、一手放線的方式，換成新的牙線線段，當每座牙縫山谷都打掃乾淨後，牙線清潔就大功告成。」

長庚決策委員會主任委員程文俊表示，牙齒非常重要，舉凡咀嚼、發音和漂亮的顏面輪廓，都需要有健康的牙齒。口腔清潔是每天必須做事情，若沒有保護好口腔，身體就容易生病。長庚醫院希望透過牙線推廣計畫及影片教學，安排牙科醫師走入學校及社區教導大家口腔照護的正確觀念，並養成孩童正確潔牙方式從小做起，達到預防勝於治療的效果。

林口長庚兒童牙科主任莊麗娟表示，齲齒是兒童最常見的口腔疾病，根據衛生福利部107年針對我國6歲以下兒童口腔健康調查顯示，隨著年齡增加，齲齒率和平均齲齒與填補顆數會跟著快速增加，且有蛀牙經驗的孩子，未來再蛀牙的機率比沒有蛀牙經驗的孩子高60％。

一旦開始蛀牙，沒有及時給予適當的治療及改善口腔衛生習慣，就會進入蛀牙快速擴展的惡性循環中，造成齲齒面數目不斷增加，引起孩童牙痛或是咀嚼困難與不美觀。 莊麗娟說，要維持一口的好牙，除每日的清潔及保養，還要能有效維持口腔清潔。

鑒於刷牙不易清除牙齒縫隙間的食物殘渣，當口腔中的細菌和食物殘渣的碳水化合物產生作用，就會形成牙菌斑造成蛀牙與牙周病。因此唯有牙刷搭配牙線一起使用，才能有效清潔牙溝，遠離可怕的牙菌斑，常保口腔健康。

長庚醫院製作的這部牙線動畫影片，將陸續置放於體系各院區、衛福部、兒童牙科醫學會、教育部等網頁，提供國小及民眾免費下載學習。（影片網址：https：／／reurl.cc／14r0gp）。

(中時 )