台積電昨舉行法說會後，今天再度發揮護國神山的威力，股價重新站上600元。財訊傳媒董事長謝金河表示，台積電法說會有三項主要重點，包括公布第四季財報、支本支出將拉高及預告首季的營收，而這的確是台積電豐收的一年，但他認為，資金、人氣全往台積電擠，以今天台股來看，收盤指數反跌，k缐是實體425.2的長黑缐，台股短線可能要休息一下了。

謝金河今在臉書發文指出，台積電法說會再度成為市場焦點，他認為，主要有三項重點:一、台積電公布第四季財報，在新台幣大升值下，毛利率達54%，單季淨利1427.7億元、Eps5.51元；全年浄利5178.85億元、全年Eps19.98元；這比2019年的淨利又大幅成長38%，對台積電來說，這又是豐收的一年，真正展現護國神山的角色。

二、台積電的支本支出拉高到260到280億美元，一家公司的資本支出等於台灣兩年的國防預算，這個威力非同小可。而這個大額資本支出也代表未來台積電有更多的設備投資、相關設備供應鏈，股價也隨之翻騰。

三、台積電預告首季的營收，用美元計算還比第四季成長，而今年的成長又優於整體半導體產業的成長。

謝金河分析，這些利多全在一起出現，在美國的ADR一度跳空大漲逾10%、股價最高134.66美元、市值達6983億美元，已直逼FB，令人嘆為觀止。台股也因為台積電一度開出625元高價，跳空大漲334.4點，指數跑到16041點，台股又寫下新里程碑。

不過，他也強調，資金、人氣全往台積電擠，以今天台股來看，收盤指數反跌90.8點，k缐是實體425.2的長黑缐，氣勢如虹的台股，短線可能要休息一下了！

(中時新聞網)