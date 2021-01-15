星宇航空與台北富邦勇士隊聯手帶來前所未有的籃球＆航空跨界合作體驗！合作序幕「勇士所向，星宇啟航」主題週賽事，即將於明（16）日率先在勇士隊主場台北和平籃球館登場，更準備在2月8日推出國內首班籃球主題微旅行航班JX8888「勇士星航號」，1月18日中午12:00於KLOOK準時開賣。

星宇航空執行長翟健華表示，，飛安精確的星宇與球技精準的勇士隊攜手，希望能帶給大家不同凡響的感官體驗。「勇士所向，星宇啟航」球賽主視覺以雙方精神象徵：星宇航空安全影片主角-「飛安守護者STARWONDERERS」、富邦勇士隊吉祥物「籃球守護者Bill」，展現宇宙未來感的氣勢，並將由星宇航空執行長擔任開球佳賓。

為了讓球迷入場即可感受到朝氣蓬勃的氣氛，本次安排星宇航空空服員與高人氣的Fubon Angels，以共有的活力及親切笑容歡迎大家，空服員將於場館大背板前迎賓並與粉絲合影，Fubon Angels則換上星宇空服制服，於球迷入場時贈送星宇精美A4資料夾及紀念登機證。

賽前遊戲區則打造輕鬆的出國氛圍，規劃三大主題遊戲區：「主場神預測」、「成為飛行員-敏捷測試」、「成為飛行員-專注力測試」，在各關卡完成指定任務可獲得星宇精心準備的限量小禮物，包含星宇撲克牌、A321neo飄帶、星探者海報……等，更有機會在比賽中場抽獎活動中獲得大獎「勇士星航號」機票、星宇航空UNO旅行頸枕。星宇小舖也帶著超過30個熱門品項移師球場共襄盛舉，現場更推出星宇＆勇士聯名球衣，每日限量100件，星粉及勇士球迷可穿上「星」球衣大力為勇士們加油。

除了主題週合作，更在2月8日推出國內首班籃球主題微旅行航班JX8888「勇士星航號」，1月18日中午12點於KLOOK開賣，經濟艙單人體驗價5,980元，經濟艙雙人同行套票16,888元，凡購買2020-2021臺北富邦勇士季票的球迷可搶先於本週末至主場季票專區 Braves Premier Zone購買。

「勇士星航號」規劃系列限定內容，不只有難得的勇士球員候機室見面會、Fubon Angels合影互動，機坪也出動星宇勤務車大賞，全機旅客還可獲得勇士旅行套組、星宇及富邦勇士共同準備的聯名T-shirt，凡購買雙人套票之乘客將於機上加碼抽出勇士球員實戰球衣及驚喜好禮。JX8888「勇士星航號」2月8日下午3:30自桃園機場起飛，帶旅客飽覽黃昏及夜晚的美麗景緻，航程中享用胡同燒肉、免稅品75折優惠及機上節目與電影等優質服務，預計於晚上6:50分回到桃園機場，球迷可把握機會與勇士們共創美好微旅行回憶。

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