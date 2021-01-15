辦過無數重大刑案的法醫高大成，時常經由自己的專業幫死者伸冤。他接受《中時新聞網》專訪表示，十多年前有位老翁身亡在家中，原以為是單純輕生案件，沒想到經解剖後認定是他殺嫌疑，冤魂最後為答謝他竟請客吃羊肉爐。

高大成辦密室懸案遇詭事 亡者申冤請吃羊肉爐答謝

高大成說，老翁家中發生火警，警消人員隨即拿工具將客廳門撬開，火勢撲滅後，發現一個人躺在地上，高法醫接獲消息，立刻趕往現場，工作人員說：「哎唷法醫，你不用緊張啦！這絕對不是他殺，因為密室不會殺人」，但家屬一致認為此案件不單純，女兒也指出，父親生前中了80萬的大家樂，又買了一間房，他有錢有儲蓄怎麼可能輕生。

對此，高大成在案發現場看到，客廳桌上擺了一個錄音機，奇怪的是，機器不斷播放佛號，法醫說：「到底是什麼聲音！很吵耶沒聽到人家在說話喔」，下一秒，錄音機莫名其妙就停了，此現象讓他感到背脊發涼，在高大成細心的釐清案件及解剖屍體後發現，死者頸部有傷痕和一氧化碳反應，從老翁的通聯記錄中，也查到兇嫌的犯案動機。

亡者為答謝高大成請客吃羊肉爐。（示意圖／Shutterstock）

某天晚上，高大成在睡夢中做了奇怪夢境，他說道「我夢見我去到溪湖吃羊肉爐，吃到一半，有一位老先生走過來對我說『高博士，歹勢啦，我的這件事情你幫了很多，謝謝你，這攤我請客，你慢慢吃』，講完這句話就走了，我還說，你別走啊，我又不認識你，你別請我」。高大成瞬間驚醒，這才發現原來是做夢，沒想到隔天，死者女兒就跑來找我說：「高醫師，我爸昨天託夢告訴我，要請高醫師吃羊肉爐，所以我就拿這個來送你」，他笑說，哎唷，原來昨天那個是你父親喔。

(中時新聞網)