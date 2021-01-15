桃園市議員王浩宇罷免案明投票，國民黨主辦的「罷王團結之夜」請來立院黨團總召林為洲、首席副書記長鄭麗文南下催票。受疫情影響，現場僅有1千餘人到場吶喊，但民眾反映仍然熱烈，歡呼聲響徹天際。

將此戰役定調為反萊豬首戰的國民黨，今晚6點30分，在中壢中正公園舉行「罷王團結之夜」晚會，雖然夜間氣溫稍有下降，但民眾熱情不減，揮舞手放聲吶喊，全力為「116下架王浩宇，光榮中壢」加油打氣，場面熱烈。

林為洲今率黨內同仁吳斯懷、鄭麗文、李德維、葉毓蘭、張育美、洪孟楷、孔文吉、葉毓蘭、李貴敏、鄭正鈐前來讚聲；桃園市議員葉明月、劉安祺、梁為超更當起主持人，攜手議長邱奕勝、立委魯明哲、黃復興黃國園黨部主委蔡忠誠帶領大家喊口號，強調反萊豬之戰關乎食安，人民一定要站出來。

林為洲指出，中壢是他的第二故鄉，眼看王浩宇從關心市政的年輕人，連任議員後卻胡作非為，蹭聲量到走火入魔，既然王這麼想選立委，那我們就下架王，「成為真正的不分區立委」。

鄭麗文則說，新年要大掃除，明天就幫中壢「清垃圾」，為台灣除舊佈新，掃除危害政治的毒瘤，再拒絕萊豬來寶島台灣，為台灣人民謀福祉。

(中時 )