親綠粉專「只是堵藍」昔日造謠前高雄市長韓國瑜抱女嬰親吻額頭一事，未經父母同意，對嬰孩又親又抱，但該則貼文卻被收錄到日本NHK電視台「假新聞特輯」。今(15)日該粉專管理群證實，約莫中午粉專被臉書無預警關閉。但臉書粉專「長男次男」認為，該粉專3點作法讓他無法認同，並直言「死撐到今天才被關閉，也算是得償所望」。

只是堵藍文章被收錄在NHK假新聞特輯。（圖／摘自只是堵藍臉書）

「只是堵藍」今發表管理群公告稱，在今天約莫中午，只是堵藍粉專被臉書以莫須有的違規為由，惡意判定粉專停止發佈，目前粉專呈現粉絲無法搜尋的狀態，但粉專目前尚未被刪除，管理員雖已向臉書管理單位提出嚴正抗議與申請，但必然也無法獲得該有的回覆與權利。管理群不意外臉書會做出這樣的判定，但不表示會就此退縮，目前已緊急成立新的粉專。

但對於「只是堵藍」說法，粉專「長男次男」實在看不下去，PO文回應，「其實有這樣的結果並不意外，畢竟在網路上大家互相嘴砲一下無妨，但有幾件事情的作為真心無法認同。第一、日本NHK認證『製作假新聞的造謠粉專』。第二，是擅自擷取私人群組對話外流。第三、使用他人影片還把LOGO移除。他強調，這樣的粉專從去年接近年底開始觸及降低，死撐到今天才被關閉，也算是得償所望。

對於臉書出手整治，網友紛紛留言回應，「身為台灣唯一個被NHK點名的造謠粉專，撐到現在才下去？」、「那粉專真的是幫臺灣出名的臺灣之恥了」、「終於關了」、「謠指部GG了」。

#只是堵藍 的粉專剛剛被勒令關閉 目前處於無法貼文無法搜尋到的狀態 其實有這樣的結果並不意外 畢竟在網路上大家互相嘴砲一下無妨 但有幾件事情的作為真心無法認同 1.日本NHK認證製作假新聞的造謠粉專 2.擅自擷取私人群組對話外流 3.使用他人影片還把LOGO移除 這樣的粉專從去年底開始觸及降低 死撐到今天才被關閉 也算是得償所望 順便提醒一下 明天中壢人別忘了去投票啊 由長男次男發佈於 2021年1月14日 星期四

(中時新聞網)