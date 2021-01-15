指數供應商富時羅素(FTSE Russell)計畫將陸債納入其世界公債指數(WGBI)，但此舉引發日資的不滿，尤其是投資大戶日本政府年金投資基金(GPIF)的反對，部份基金經理人指出，GPIF可能改採其他不含陸債的公債指標。

富時羅素預計於今年3月確認WGBI納入陸債的決定，並於今年10月正式生效，儘管日資表態反對，預料也無法扭轉富時羅素的計畫。

據2名熟知內情的消息人士透露，富時羅素去年12月8日舉行線上會議向日本投資人說明WGBI納入陸債的計畫，後者明確表達強烈的反對。

消息人士指出，日資提出的反對理由主要集中在技術面的問題，包括人民幣無法完全轉換、部份公債流動性不足與結算的問題。

由於日資是富時羅素WGBI最大的客戶，其中光GPIF的資產管理規模就達172兆日圓(1.66兆美元)，因此富時羅素陷入尷尬的處境。

樂天證券經濟總研資深研究員加藤表示，「日本投資人似乎有點封閉，對中國也有些感冒，就GPIF來說，由於有將近9成的日本人對大陸持負面觀感，我認為要投資大陸的難度極高。」

儘管無明確數據，但市場人士預估，全球多達8成的基金係以WGBI為標竿，其中日本投資人所占比重至少有5成，採用WGBI的基金資產管理規模介於1到1.5兆美元，有分析師甚至預測超過2兆美元。

日本GPIF採用富時多項指數，包括在投資外國公債方面，基金的被動管理部份則追蹤WGBI，積極管理的部份則採用其他指數供應商不含大陸的指標。

部份基金操盤人認為，如果陸債納入WGBI，日本GPIF可能會改採其他不含陸債的債券指數。

GPIF目前幾乎無中國大陸公債的曝險，總計僅持有約13億日圓(1,254萬美元)中國發行以歐元計價的公債。

(工商 )