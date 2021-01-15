經常在電視節目、社群平台分享兩性、婆媳關係與時事意見的眼科美女醫師黃宥嘉日前在臉書上公開一段訊息對話，一名自稱64歲的男網友主動對她表示好感，希望能與她交往，她當場回絕後，對方竟惱羞成怒說「狗眼看人低」，她事後在臉書上笑說「要做長照，又要看病人，我又不是神力女超人」、「狗眼總比瞎眼好」。

黃宥嘉在臉書上發文表示，一名男性網友日前透過臉書訊息先是說希望她多分享自身資訊，她回覆一個「讚手勢」後，對方竟然接著說「我今年64歲了，妳有興趣跟我交往嗎？」她則馬上果斷地回覆「沒有」，沒想到對方再說「狗眼看人低」，讓她相當傻眼。

黃宥嘉日前收到64歲男示愛，她拒絕後遭罵「狗眼看人低」。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書粉絲專頁）

黃宥嘉在臉書開玩笑地寫下，她只能接受今年92歲的米奇，她不想要又要照顧小孩，又要做長照，還要看病人，「我又不是神力女超人」，她還說「狗眼總比瞎眼好」。據《ETtoday新聞雲》報導，黃宥嘉曾有過一段豪門婚姻，她坦言目前對婚姻沒有憧憬「但是遇到很好特質的人，也不會拒絕」，希望的擇偶條件是有擔當的、能解決問題，而非老是怪女人，或是仇恨女性的魯蛇，也不排斥離過婚的對象。

許多網友則留言說，「傻眼，沒有興趣叫做狗眼看人低，我還第一次聽到」、「應該要回他 『怎麼會有人覺得自己是狗呢？』」、「64歲.眼睛應該也在走下坡了，是想要往後日子免費看眼科嗎？」「他好玻璃心喔」、「太不紳士了，被拒絕就罵人喔」。

(中時新聞網)