王傳一近日和岳母李瑞美參加衛視中文台大型家族廚藝競賽節目《鴻門家宴》，俐落的刀工引來評審陳力榮主廚注意，好奇他是不是有在餐廳上過班，王傳一立刻回「有」，還中氣十足說「我有演過廚師」，讓陳力榮讚譽有加：「給你加1分」，Ella趕緊阻止：「沒有這樣子的喔，不要亂加分」。

王傳一的岳母李瑞美其實是位廣告明星，在廣告中飾演過林依晨﹑楊丞琳等大咖藝人的媽媽。王傳一本身就非常喜歡做菜，岳母更是燒了一手好菜，表示不會用競爭的角度來參加，話鋒一轉立刻：「但是如果要問我岳母的話，那都不是對手。」顯見對於岳母的手藝相當推崇。

家傳菜部分，王傳一家族帶來的是「古早肉」，王傳一說這是一道小時候每次放學回家，奶奶都會做這道算是很簡單的煎肉料理給他吃，沒想到結婚後岳母也烹煮了相同的這道菜，讓他回味十足，奶奶的心意意外透過岳母的廚藝重現，王傳一問過岳母後才知道這道菜被稱之為「古早肉」。

Ella好奇問王傳一有沒有跟岳母一起下廚過，王傳一表示其實還滿常的跟岳母一起煮菜，尤其是過年過節，因為親戚朋友比較多，聚在一起吃飯時都是10幾個人，岳母則是笑說因為都是女婿指定要吃什麼菜，所以他不得不幫忙，言談間跟料理時看得出感情相當好。《鴻門家宴》每週六晚間8點播出。

(中時 )