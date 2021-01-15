紓解台南市楠西梅嶺賞花車潮、人潮，綠22公車加開班次。(台南市交通局提供／劉秀芬台南傳真)

為紓解台南市楠西梅嶺賞花車潮、人潮，自本周末起3周周末期間，台南市交通局協調客運業者增開班次，假日每日將有22班次往返玉井站，使用電子票證還享有基本票價26元優惠。

交通局局長王銘德表示，為提供更多民眾能輕鬆上山賞花，鼓勵民眾多使用大眾運輸，可於玉井轉運站或楠西區公所搭乘市公車綠22（玉井-梅嶺）前往梅嶺地區。

自本周末起，1月16日、1月17日、1月23日、1月24日、1月30日、1月31日6天將增開綠22玉井站、梅嶺站發車班次，請民眾踴躍搭乘多加利用。

公共運輸處處長吳俁之表示，搭乘綠22往返梅嶺賞梅記得使用電子票證，將享有搭乘幹支線公車每趟基本票價26元優惠，2小時內公車互相轉乘亦可再享9元優惠。

除梅嶺外，亦可玉井轉運站轉往楠西玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等週邊景點，民眾假日出遊不妨改搭公車更能體驗輕旅行的漫遊魅力，相關資訊歡迎上網http：／／2384.tainan.gov.tw或電洽興南客運 06-2636637及公車動態服務專線 06-2998484查詢。

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