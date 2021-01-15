日本騙子大倉滿，按摩椅吸金案的漏網之魚徐明賢，與他的日本太太安土美津子（Mitsuko Azuchi）涉嫌成立天訊、極訊王等公司，利用租售視訊電話非法吸金超過63億元，台北地檢署指揮調查局北、中、南同步搜索日訊等公司、約談徐明賢夫婦及李玉龍、林良政、高慧萍等8人，依違反銀行法非法吸金、詐欺等罪嫌移送北檢，檢察官複訊後15日清晨向法院聲請羈押禁見徐、安土及李玉龍，台北地方法院開庭審理後，裁准徐、安土羈押禁見，李則以50萬元交保。

此外，檢察官諭令林良政以30萬元、高慧萍以20萬元交保。

檢調接獲檢舉，日訊、極訊王公司負責人徐明賢及他的日本太太，也是天訊公司負責人的安土美津子，自2013年起陸續招攬李玉龍等12名「初期投資人」，在全台各地開設公司，並在台北市復興北路的公司或世貿中心等處舉辦公開投資說明會。

徐等人宣稱天訊、極訊王等公司積極研發新產品，視訊電話也已經進化到5代的平板電腦，然後以每組6台視訊電話，向投資人收取「租售費」14萬7000元，共3年時間，投資人拿到視訊電話3個月「準備期」後，天訊等公司就會每月支付6000元「租金」，期間也鼓勵投資人以相同條件找「下線」，賣出1組就會有1萬4000元的「推薦獎金」、數千到1萬元的「輔導獎金」。如果都沒有賣出，投資人單純收36個月的「租金」，3年期後視訊電話則由天訊等公司收回所有權。

檢調發現，徐明賢等人從2013年到2020年的7年間，總共吸收了超過2400位被害人吸金超過63億元，許多被害人在收到第1個月租金後，天訊等公司就不再出金，損失慘重。全案朝違法吸金、詐欺等罪偵辦。

(中時 )