寒流來襲，這種低溫讓人想洗場熱呼呼的澡，暖活整個身體。不過，一名人妻忍不住抱怨，家中安裝的太陽能熱水器，夏天水熱到不行，冬天寒流來正需要熱水，居然還要再用電去加熱，最久要等上1小時，不給力的情況讓她相當無奈，不過，貼文發出後有網友點出關鍵，全因原PO沒有設定「自動加熱」。

人妻日前在臉書社團「爆怨公社」上大吐苦水，「太陽能熱水器真的是很廢的東西，夏天水就熱到x北，冬天寒流來時正需要熱水，居然還要再用電去加熱，太晚去洗，水溫還會下降」，接著說明，她哄完孩子睡覺後準備去洗澡，卻常碰到沒熱水的情況，讓原PO相當無奈，「做完事情要洗澡卻發現沒熱水，整個火都上來了，再重新電加熱需要40至60分鐘，洗完澡都凌晨一點多了」。

不少網友看完原PO的情況後紛回覆，「原本有在考慮裝太陽能，就是因為冬天還要用電加熱，就不考慮，直接不裝」、「我家保留瓦斯、太陽能熱水器，雙系統、同管路，太陽能不夠熱時開瓦斯直接有熱水！」、「所以還要安裝一個電熱水器，我家就是這樣，而且太陽能冬天真的很有事，好的時候很好，不好的時候真的會冷死」。

不過就有網友發現問題點，因為原PO沒有設定自動加熱，「時間跟溫度設定最好重新設定，有時候季節變換設定會跑掉，溫度方面可自行設定保持在幾度，時間方面也可設定幾點會自動加熱到預定溫度」、「可以設定時間自動加熱啊，在預定洗澡的時間前先加熱，用了3年，覺得很好用」、「我用20年了，好用啊，可能你家的容量太小，才會不夠用」。

(中時新聞網)