台中市議員吳瓊華、前立委顏寬恒爭取設立「烏日區全民運動館」，因本案涉及教育部體育署經費補助，日前體育署也率隊到現場會勘。中市運動局長李昱叡表示，本案將依教育部體育署「前瞻基礎建設城鄉建設充實全民運動環境計畫」規定申請，由中央及地方共同攜手打造，且烏日全民運動中心融合新型態健身房、全齡體能訓練場及綜合多功能球場等運動設施，藉此強化市民健康體能。

吳瓊華指出，為平衡城鄉落差、帶動民眾運動風氣，體育署提出「充實全民運動環境計畫」，只要人口數達到7萬以上，即符合申設全民運動館條件，條件較人口數必須10萬人以上的國民運動中心低，正符合烏日區7.5萬的人口標準。

顏寬恒表示，過去他與副議長顏莉敏共同爭取了台中港區運動公園，是台中第四座的標準型運動場館，裡面功能眾多，包括健身中心、韻律教室、桌球、羽球場地，以及戶外競賽型溜冰場，目前是當地居民運動休閒的好去處。本案預計座落於烏日區新榮和段131地號，位於烏日都市計畫「文中二」用地內，緊鄰高鐵路一段、健行路、三榮九路、三榮路二段，未來將以服務鄰近2至3個行政區在地人口為宗旨，包括大肚區人口為5.6萬人、龍井區7.7萬人，「烏大龍」行政區人口達21萬人；但因轄內未設有國民運動中心或大型綜合體育館，門檻較低的全民運動館就成了現階段的首選，且本案基地緊鄰臺中高鐵、台鐵新烏日站與附近區域形成三鐵共構網絡，也鄰近台74線快速道路及國道3號，交通發達且完善。

吳瓊華表示，議會質詢時，積極要求台中市政府向中央爭取興建烏日區全民運動館，尤其高鐵特區大樓興建越來越多，遷移到這個特區的人口增加，再加上烏日社福館及社會住宅也將成立，人口數增加速度快，旭光國小也因為在這學區內因應學生成長的需求已再增建教室，位於高鐵特區內文中二預定地佔地約3.46公頃，無論是興建國民運動中心或是全民運動館可行性都相當高，希望市府能超前部署向中央爭取。

顏寬恒也說，因烏日區內未設有綜合型運動場館，僅有單一性質之運動場館，如烏日網球場、壘球場，且距離最近之國民運動中心車程超過15分鐘，全區內之綜合型運動場館極其缺乏；而烏日區總人口數早已突破7萬人，總人口成長穩定攀升，運動場所已不敷使用，因此為提升在地以及鄰近行政區的運動風氣，興建全民運動館有其迫切性。

運動局長李昱叡表示，將依教育部體育署「前瞻基礎建設城鄉建設充實全民運動環境計畫」規定申請，由中央及地方共同攜手打造，且烏日全民運動中心融合新型態健身房、全齡體能訓練場及綜合多功能球場等運動設施，藉此強化市民健康體能，促進運動參與人口成長，並結合周邊現有都市發展與交通建設，營造臺中市具有專業水準之全民運動場館，以落實本市成為運動健康城市之目標。同時可提供當地居民運動空間、運動選手集訓活動、大型民眾聚會等舉辦場地以及災害發生時之臨時安置處所，或成為緊急應變中心。

(中時 )