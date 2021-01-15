目前市場的風險胃納明顯升溫，資金流往風險性資產，根據統計，近五次利空事件後資金回流新興美元債的狀況，去年是資金回流規模最大且速度最快的一次。此外，去年12月資金淨流入金額高達44億美元，佔2020全年淨流入146.5億美元的三成，顯示近期資金正在加速回流新興市場債。
投信法人表示，在市場氣氛轉佳及關鍵不確定性消除的環境下，預期今年資金可望持續回流新興市場債，有利後市。
NN(L)新興市場債券基金經理人胡璋健表示，除了受惠經濟復甦預期外，美國聯準會(Fed)今年可望維持寬鬆貨幣政策，成為支持風險性資產表現的重要催化劑。
此外，新興美元主權債的殖利率與利差收斂空間，目前在各信用債種中仍然具有相對優勢，在資金重回風險性資產的趨勢下也可望受到青睞。
整體而言，2021年持續將新興美元主權債納入整體資產組合，將會是投資人的優質選項。
(工商 )
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