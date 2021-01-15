高通公司（NASDAQ: QCOM）今日宣布旗下子公司高通技術公司已簽定確認協議將以約14億美元的價格（未計入周轉資金和其他調整）收購客製化CPU核心廠NUVIA。本交易尚待主管機關依據修正後的1976年《哈特-斯科特-羅迪尼反托拉斯改進法》（HSR法）核准，並需符合一般交易完成條件。

5G正在進一步加速整合行動通訊和運算技術。高通技術公司以Snapdragon領先的技術為基礎，收購NUVIA後將在CPU效能和功效方面大幅進展，以實現新一代5G運算的需求。NUVIA擁有業經證實的世界級CPU和技術設計團隊，在高效能處理器、系統單晶片（SoC），以及運算密集型和電源管理方面的應用裝置，都擁有領先業界的專業技術。

NUVIA CPU結合高通技術公司領先業界的行動繪圖處理器（GPU）、AI引擎、DSP和專用多媒體加速器，將進一步擴展高通Snapdragon平台的領導地位，將Snapdragon定位為未來連網運算平台的首選。

NUVIA CPU預計將會整合在高通技術公司廣泛的產品組合中，支援旗艦級智慧型手機、新一代的筆記型電腦和數位駕駛艙（digital cockpit），以及先進駕駛輔助系統、擴展現實和連網解決方案的基礎建設。

高通總裁暨繼任執行長Cristiano Amon表示：「5G、運算和行動通訊架構的整合，以及行動通訊技術擴展至其他行業都是高通的重要機會。NUVIA團隊是業界證實的創新者，如同高通，在領先技術和產品方面擁有成熟的經驗。我很高興他們能加入我們的團隊，我們已經做好準備，將為運算平台帶來全新的定義，推動產業生態系合作夥伴的創新，為5G時代帶來全新的產品和體驗。」

高通技術公司技術長Jim Thompson表示：「打造高效能、低功耗的處理器和高度整合的複雜系統單晶片是高通DNA的一部分。增加NUVIA在高效能設計的深度知識，及整合

NUVIA CPU至Snapdragon中，再加上我們領先業界的繪圖運算能力和AI技術，運算效能將會被提升到全新的水準，並推動能應用於多種產業的產品新功能。」

交易條件包括NUVIA創辦人Gerard Williams III、Manu Gulati和John Bruno及其員工將加入高通公司。NUVIA執行長Gerard Williams表示：「CPU領先的效能將定義和實現下一個運算創新時代。NUVIA和高通的整合，將把業界最優秀的工程人才、技術和資源整合在一起，以創造出全新水準的高效能運算平台，為我們的產業建立標準。我們非常期待未來的各種發展機會。」

(工商 )