高通技術公司宣布最新高通Snapdragon 888 5G旗艦行動平台將支援三星電子最新且最尖端的智慧型手機三星Galaxy S21系列，包括在特定地區推出的S21、S21+和S21 Ultra。Snapdragon 888內建引領業界的5G行動創新技術、人工智慧（AI）、電競和相機技術，可讓頂級行動裝置化身為專業等級的相機、個人智慧助理和頂尖電競裝置。

高通技術公司資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian表示：「我們十分自豪能持續與三星電子維繫長久策略合作關係，為消費者帶來最新的突破性行動體驗。三星在特定地區推出的全新Galaxy S21系列在Snapdragon 888旗艦行動平台的支援下，將可進一步突破行動裝置的極限。」

三星電子執行副總裁暨行動通訊事業部手機研發負責人KJ Kim表示：「三星致力於為消費者提供最創新的行動體驗，將在特定地區推出搭載Snapdragon 888 5G旗艦行動平台的全新Galaxy S21系列，正好幫助我們實現此目標。全新Galaxy S21系列支援最先進的5G連網能力、裝置上AI和最新的尖端相機功能。」

Galaxy S21系列充分利用了Snapdragon 888的主要架構優勢。Snapdragon 888採用最新5奈米製程技術製造，搭載基於Arm Cortex-X1打造的高通Kryo 680，相較於上一代產品，可將整體CPU效能提升高達25％，且最高可支援頻率達2.84GHz。高通Adreno 660 GPU實現了至今最大幅度的效能躍進，圖像渲染速度比上一代產品快上35％。

完全重新設計的第六代高通人工智慧引擎搭配全新高通Hexagon 780處理器可提供頂級體驗，將AI與專業相機、頂級電競、高速連網能力等更多應用融合一體。Snapdragon 888具有業界首屈一指的AI效能，每瓦效能比上一代產品提高了三倍，並支援令人驚艷的每秒26兆次運算（TOPS）。

Snapdragon 888整合第三代5G數據機到天線（modem-to-antenna）解決方案－ SnapdragonX60 5G數據機射頻系統，支援5G sub-6 GHz載波聚合和毫米波，提供高達7.5 Gbps的全球最快商用5G速度。

Snapdragon X60 5G數據機射頻系統支援幾乎全球所有主要網路，該數據機射頻系統也可支援出色的網路覆蓋，包括藉由動態頻譜分享技術（DSS），實現全國範圍的5G網路覆蓋。

Galaxy S21系列也利用Snapdragon 888中具三重影像訊號處理器（ISP）的全新高通Spectra 580，能以突破性的每秒高達27億畫素處理速度，同時從三顆鏡頭拍攝到的影像。

此外，Snapdragon 888也支援120fps的連拍快照，可用來進行超快速的高解析度動態拍攝、4KHDR影片拍攝以及HEIF格式的照片拍攝。

Galaxy S21系列還具有全球智慧型手機中感測面積最大的螢幕指紋辨識器－全新高通第二代3D聲波感測器。此感測面積為8x8毫米的感測器，旨在讓裝置偵測到比前代方案更大範圍的指紋影像，進而提升用戶體驗。

與上一代產品相比，Galaxy S21系列超音波感測器的感測速度提升30％、感測面積為前代的1.7倍。高通3D聲波感測器有別於其他身份認證解決方案，採用以聲學為基礎的技術，可反映出使用者個人指紋的獨特特徵。

(工商 )