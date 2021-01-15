擁有850間客房、全台量體最大的台北君悅酒店換將，凱悅酒店集團任命陳隆慶 (Will Chen)為台北君悅酒店總經理，為台北君悅開業30年來第二位華裔總經理。陳隆慶曾任台北喜來登大飯店總經理，對台灣飯店市場相當瞭解，來頭不小。

陳隆慶自美國1995年夏威夷太平洋大學 (Hawaii Pacific University)畢業後，便開始投入酒店職涯，自基層管理培訓生做起，至今累積26年紮實飯店管理經歷，並於多國不同酒店集團擔任管理要職，累積豐富專業的管理能力，於日後酒店經營及籌備表現屢創卓越，引領團隊締造傲人業績。

陳隆慶來自馬來西亞，自幼隨著父母至各國旅遊，入住許多知名高級飯店，因而燃起入行的念頭。就學期間除了本科課程外，另外選修飯店管理相關課程，夏威夷太平洋大學工商管理碩士畢業後，先後於夏威夷商務飯店、馬來西亞香格里拉沙洋度假酒店、西安喜來登與台北喜來登酒店服務，經歷中西多元文化並累積豐富閱歷，酒店營運和市場銷售管理極具見地。

陳隆慶2005年轉任台北喜來登擔任市場行銷業務總監，以對國際觀光產業敏銳度及精準決策，率領團隊度過2008年金融海嘯及日本311大地震觀光低迷，佳績獲得肯定，於2012年晉升為總經理。除固守既有生意外，也鼓勵同仁不斷創新，突破傳統思維，開創新商機。2017至2019年遠赴大連擔任一方城堡豪華精選酒店及雅樂軒酒店掌理兩館總經理之職務，優異表現獲得市場高度肯定。

(中時 )