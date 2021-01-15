實境節目真人秀《今天誰來店》最新一集由柯有倫到埔里「噴水餐廳」挑戰下廚，不僅要自己煮飯，還要取悅客人，內、外場都兼顧。在尋找店家的過程中，要請路人接力唱他的經典歌曲，可以說是賭上尊嚴，所幸歌曲很紅，路人完成了接力唱，也讓他順利找到。

柯有倫先品嚐了招牌菜「蛋黃鴨肉」、「紹興豬腳」，他表示：「我吃到好吃的東西反應都很誇張，都會哇，很驚訝，但這道菜太特別了，我反而有不同的反應，我想我可以每天吃。」還親自與老闆學習烹煮「紹興豬腳」，從清理豬腳、滷豬腳、炸豬腳，下鍋時油噴起來就跟火山爆發一樣，讓他嚇一大跳，但因為喜歡下廚，當天也十分積極主動學習。

完成後還PK小老闆請客人進行盲測，PK勝利的他笑說：「以我的功力，根本沒有資格跟這個小老闆來PK。」那天他只給自己的廚藝打40分，但他親自服務客人，邀請客人載歌載舞、還獻唱一首生日快樂歌送給壽星客人，可以說是服務滿分，讓客人開心不已，柯有倫玩笑說：「應該帶自己的CD來，順便拍賣。」

該餐廳目前傳承到第三代老闆娘與第四代二兒子共同經營，柯有倫提及與小老闆都遇到同一種困難，就是面對家人離世，要快速成長獨立，讓他感性起來，聊了很多家庭與爸爸經，互相交流育兒經驗，柯有倫說：「其實我很意外，他願意跟我說這麼多心裡話。」

看到小老闆獨自做菜的背影，也讓柯有倫很有感觸，因為他也曾開過一家戶外咖啡廳，因為生意好，營業時間越來越晚，影響到附近居民的睡眠，雖然也曾被建議改為室內經營，但基於他的初心，讓他忍痛將咖啡廳給關掉，當時親自煮咖啡、做三明治、打掃、招呼客人的經驗，回憶滿滿。

《今天誰來店》每週五上午11點在LINE TV播出。

(中時 )