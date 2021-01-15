針對藍色浪潮來襲，市場開始針對民主黨的政策立場調整未來經濟預估，高盛上調美國今年經濟成長預期至6.4％(原先為5.9％)，失業率則將降至4.8％。整體來看，美股後市看俏。

投信法人分析，隨著經濟與通膨復甦預期加溫，基本情境下預計美國聯準會(Fed)將於明年開始縮減購債(最早在2021年第四季開始)，並對首次升息的時間預測，從2025年初的預期提前到2024年下半年，通膨預期的升溫也同步推動美國十年公債殖利率站上1％，預估今年底將達1.5％，明年底達1.85％。

群益那斯達克生技ETF基金經理人林孟迪表示，通膨與公債殖利率的上揚，推動市場再通膨交易熱絡，價值型股票重拾動能，有望在利率緩升期間表現超越成長股。

觀察史上利率上升環境中，醫療保健子產業表現看好，不乏與利率同漲的類股，如生命科學工具、管理型醫療、動物醫療等。

(工商 )