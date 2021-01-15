後疫情時代，各國推出大規模救市政策，金融資產價格因此受惠，但現金卻反而越放越薄。再從歷史經驗來看，股市皆在經濟衰退結束前落底反彈，因此投資人若一路觀望到經濟衰退確定結束，往往錯過進場好時機。投信法人建議，雖然市場變數多，但可採啞鈴式策略的多重資產配置來因應。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，市場雖仍面臨經濟數據、中美關係演變、疫情發展等不確定因素，但投資人要避免錢變薄的最佳解就是不輕易離開市場，擁抱負利率及變數多的投資新常態，找對投資方法與策略，才能對抗時代變化，從中找到獲利生機。

不過，後市市場變數仍多，因此建議投資人想掌握市場機會，又擔心風險，可採啞鈴式策略的多重資產配置來因應。

多重資產配置一方面可掌握潛力資產的投資機會，另一方面以公債和投資級債兩大避險資產來降低投資組合波動風險，更能因應市況攻守兼備，以攻守兼備的多重資產基金配置來因應最合宜。

(工商 )