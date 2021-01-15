沒了國際旅客，台北君悅全力衝刺客房業績，今年度將鎖定館內94間「頂級套房」房型推出主題專案，目標達到客房收益最大化，民眾亦有更多元的訂房消費選擇。6月底前推出「安心長住專案」入住五星客房、享每日自助早餐、館內餐飲消費9折、洗衣5折禮遇；全面推行日租客房「悅享辦公室」，適用週一至週五上午7點至晚間7點，房客預訂享館內餐飲85折及每日房價9折起優惠。

新任台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，雖然今年上半年市況仍不容樂觀，但觀光產業已在去年落底，只要疫情沒有太大變化，今年會比去年好，將在挑戰中力拚谷底反彈，目標住房營收較去年倍增、餐飲營收成長3成，使住房及餐飲比重回升至4比6，並期盼下半年能有好消息、邊境管制有機會自第三季逐步鬆綁。

台北君悅過去客房營收主力之80％為國際來台商務觀光客，自2014年全館850間客房完成改裝後，客房營收以酒店官網推行專案及業務團體之簽約企業住房為主要來源，去年疫情打亂了全球旅遊市場的消費結構，也讓台北君悅重新布局策略，陳隆慶上任後積極調整行銷架構，加強在地連結以及與信義區週邊之異業合作機會。

餐飲方面，陳隆慶表示，「開拓新客源」、「八間餐廳招牌菜色再行銷」、「開發外帶餐飲商機」是今年主力目標，館內餐飲營收最高的「凱菲屋」自助餐廳將持續維持高滿意度精緻吃到飽菜色水準，另外兩間人氣西餐廳Ziga Zaga及Cheers歡飲廊將調整菜式份量，以信義區「高CP值」食尚聚點為號召，開拓更多關注享樂的年輕客源，中餐廳則每月推出主廚私房菜，著重中餐及宴會主廚的廚藝功夫。

每年舉辦超過五百場婚禮、屢獲政商名流好評指定宴會舉辦的台北君悅酒店，2021推出「天作之合．精選嫁日」婚宴專案，嚴選168個好嫁日，鎖定即將步入禮堂卻還尚在觀望的新人推出「即刻訂席」優惠，以每桌19,800元起（12位／桌）之價格禮遇，躋身雋永大器的宴客空間，席開10桌以上，再送價值萬元雙人住宿一晚(含雙人早餐)。另有眾多名人推薦，起桌價25,800元至33,800元不等之婚宴專案。

有鑑於新冠肺炎疫情影響，陳隆慶說，婚宴市場逐漸轉型，走向小而美、小桌化以及西式戶外證婚的趨勢，館內選擇舉辦平日婚宴的新人也因消費模式改變而逐年增加，台北君悅今年推出超值平日宴客優惠供準新人選擇，更強調「客製化服務」及「價格彈性」的銷售策略，宴會營收目標較去年增加1成以上。

(中時 )