《怪胎》為台灣首部全程使用iPhone拍攝的劇情長片，導演廖明毅表示iPhone 拍攝確實可以拍出許多電影專業器材無法捕捉的特殊鏡頭或效果，透過患有OCD（強迫症）的林柏宏、謝欣穎相遇的奇幻愛情，有趣的角色設定及精湛演技加上明快剪輯風格及吸睛畫面構圖，創下4500萬的票房佳績。

《怪胎》不僅屢獲獲得倫敦東亞電影節最佳影片大獎、紐約亞洲電影節評審團榮譽大獎、南韓富川國際奇幻影展NETPAC獎等國際獎項肯定，更入圍金馬獎最佳新導演、最佳男女主角、最佳攝影等6項大獎提名肯定，更讓擁有百萬粉絲的《那些電影教我的事》評為「2020年最驚喜國片」。

挾著好口碑，《怪胎》也將於1月15日起在myVideo上架，導演廖明毅更為了讓該片在myVideo播放出最好品質，也考量到觀眾的觀影感受，特地再重新後製，以表重視，希望能讓這部優秀台灣電影能透過線上影音平台接觸更多觀眾。

男主角林柏宏說：「《怪胎》每一格畫面、每一個表情、每一個在電影裡出現的動物和道具都有特別的含義，期待在myvideo上播出，讓還沒看過電影的觀眾朋友感受一下這兩個「怪胎」可愛又特別的愛情，看過的人也可以多回味幾次，隨時按暫停倒帶找線索！」

女主角謝欣穎也興奮表示：「《怪胎》是一部在大銀幕看享受畫面，在平台上找出更多梗的好作品。知道《怪胎》即將在myVideo獨家首播，我自己一定會再看個幾次，很多前因後果都可以看完後再回去找線索，很多人問最後柏青跟陳靜最後到底有沒有再一起，大家可以在myVideo找出答案。」

(中時 )