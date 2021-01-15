混血女星Angelababy（簡稱：Baby）因不滿老公黃曉明與前女友李菲兒在節目上同台，遭網友起底昔日小三疑雲，在本月6號憤怒於微博寫下：「我認識黃曉明的時候，他告訴我他單身。」更因為在澄清文中，她冷淡地稱呼老公為「黃先生」，讓兩人離婚傳言再次瘋傳。然而黃曉明今(15日)現身2021愛奇藝為愛尖叫晚會，暴瘦模樣更是讓男星尹正也驚呆，劈頭就是對黃曉明說：「你怎麼瘦的就剩骨頭架子了。」

黃曉明今日現身活動，瘦到連粉絲都認不出來的模樣，引發大陸網友熱烈討論。曾與他合作電視劇《鬢角不是海棠紅》的尹正，見到黃曉明更是忍不住往他身上摸啊摸，一臉擔心地詢問：「你怎麼瘦的就剩骨頭架子。」就怕黃曉明健康亮紅燈。

黃曉明今晚現身活動，瘦到粉絲認不出。(取自微博)

黃曉明也回應尹正，因為新片角色要求需要減肥，所以他不吃飯不練肌肉，現在不僅肌肉都瘦到沒有了，身高177公分的他，體重也只剩120多斤（約60多公斤）。

黃曉明去年12月還沒瘦得如此誇張。(取自黃曉明工作室微博)

與Baby婚變傳言纏身的黃曉明，在受訪時感觸良多，他說2020年真的是一言難盡的年份，有痛苦有歡樂有堅強，但他為國家驕傲，因為大家努力熬過來了，也相信2021年一切都會越來越好。

(中時新聞網)