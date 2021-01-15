台灣啤酒男籃本季確實太強大了！台啤15日在彰化縣立體育館進行的SBL例行賽遭遇桃園璞園，最後以77比64輕鬆拿下開季15連勝，也是跨季19連勝，已經追平璞園在第10季創下的單季15連勝紀錄，只要16日再贏裕隆就可破SBL歷史記錄。

只是這次聯盟龍頭台啤遭遇聯盟墊底璞園，可說贏得一點也不輕鬆，打完上半場，台啤僅以41比35小幅領先，儘管下半場台啤再次拉開領先到雙位數，璞園卻又縮小差距到9分，幸好黃聰翰、蔣淯安兩人再次開火，總算穩住勝果。

入選中華男籃培訓名單的「小台」黃聰翰，全場投12中8，含三分球投5中3，貢獻21分、6助攻，米勒也拿13分，台啤此役迎來主力射手黃鎮傷癒復出，這是他自從去年開幕戰大腿拉傷後，首度回到場上奮戰，他拿4分、3助攻。

璞園則以本季新人王呼聲最高的射手盧峻翔表現最佳，他單場投進4顆三分球，攻下全隊最高19分，表現完全不像菜鳥模樣，喬丹也拿10分、15籃板及5助攻，可惜仍然無法躲過本季第13敗命運，起碼他們可以搶下3勝已經很難得了。

(中時 )