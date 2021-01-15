2020台中市第2選區立委選戰，台灣基進陳柏惟竟擊敗顏家勢力、國民黨的顏寬恒，跌破許多人眼鏡。前國民黨立委顏寬恒今上節目向陳柏惟下戰帖，2024立委選舉，他會再出來參選。他也檢討認為2020立委選舉會輸，是輸在網路，他強調不會再犯同樣的錯誤。

顏寬恒上《新聞大白話》表示，他落選就是落選，落選隔天他就整理情緒，知道落選的全部

原因後，就要自己不會再犯同樣的錯誤。他要重新出發，當然現在他設定是2024年，就是下一屆的立委選舉，一切都是以下一屆立委選舉來做安排和準備。

顏寬恒說，現在他雖然沒有立委的職務，但他還是一樣做地方服務，鄉親找他就是給他肯定，當然這不是輸贏的關鍵，不過他也坦言2020立委選舉會輸，是輸在網路。也有很多人問「你沒有空軍嗎？」他說，有，但空軍只是基本配備，沒有去攻擊別人，只是型塑自己的好；現在選舉風氣改變了，是先攻擊別人。時代已經變了，地方服務一定要持續，但怎樣型塑新的顏寬恒、讓大家認識顏寬恒，可能過去10倍的努力，只得到1，現在網路，可能只做1，卻能得到10倍的宣傳。

被問到陳柏惟被罷免，顏寬恒表示，既然當上立委，就要顧地方，這個地方選你，你要在意這個地方需求是什麼，需要什麼，而不是只有在直播上面，意識形態地說東說西。最重要的還是地方服務，他說自己不擅言辭，不會天花亂墜，很多人對他有既定印象，可能家庭因素、父親的因素，這些可能都是一種包袱，自己落選了，要讓大家認同、接受他，當然就要有一些作為。

顏寬恒也帶來「西瓜消波塊」玩具，表示這是結合在地農業，大肚、烏日盛產西瓜，而消波塊

則是保護河堤的器具，兩者結合就是保護地方產業的概念，他在網路行銷「西瓜消波塊」，但並沒有賣，前100名網友就送，送完就沒了。

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(中時新聞網)