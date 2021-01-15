國泰金控15日代旗下子公司國泰人壽發布重訊，董事會決議對越南國泰人壽增資新台幣113.92億（4億美元），增資後越南國泰人壽註冊資本額將從2.9億美元增至6.9億美元。此次如此大規模增資，國壽發言人林昭廷表示，主要是要希望加速業務發展，決定將未來五年的營運銀彈先備妥。

林昭廷表示，越南國泰人壽目前市占率達1.3％到1.7％，在越南有六個分公司、118個據點、4500個業務員。獲利狀況良好，已連續五、六年都是獲利的，但由於去年利率下降快速，2020年必須提列大量的準備金，導致虧損新台幣11.4億元。

越南國泰人壽是國泰人壽的第二家海外子公司，於2007年11月申設成立、2008年7月4日正式營運，當時成立資本額為1億美元，總公司設在胡志明市。

林昭廷指出，國泰人壽之前已對越南子公司進行二次增資，包括：2015年11月增資6,000萬美元；2018年8月再次為越南國壽增資1.2億美元。本次為了加速越南國泰人壽業務發展需要，所以決定一次提足五年所須的資本。

(工商 )