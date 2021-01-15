台電公司預計3年內，新建2座燃氣機組，4部老舊燃煤機組備用而不除役，將成為世界最大火力發電廠；對此，台中市政府15日建議台電，應先讓老舊機組退場，若燃煤機組不除役，未來配合用電調度啟用，將不受台中市電力業加嚴標準規範，恐加重中部空氣品質污染負荷，為維護中部人健康，市府嚴正呼籲中火「汰舊換新」。

台中市議會國民黨團15日舉行記者會，為減煤減碳、維護中部人健康發聲，要求中央落實2018年汰舊換新公投結果，及台電應承諾優先汰換中火4部舊燃煤機組，再增加新的2部燃氣機組；市府感謝市議員為台中市民發聲，並呼籲中央與台電順應民意，讓中火盡速汰舊換新，進一步提升中部空品。

對此，台電回應說，台中電廠既有燃煤機組，距離屆齡除役尚有10多年，並非老舊機組，且機組陸續完成空氣污染防制設施改善工程，排放表現不只符合國家標準，更符合市府現行加嚴標準。

台中市環保局表示，中火現有10部燃煤機組發電量為550萬瓩，未來興建2部燃氣機組發電量共260萬瓩，相當於4.7部燃煤機組。假設未來若減掉4部燃煤機組，及增加2部燃氣機組，總發電量還能夠多40萬瓩。

此外，近年台電公司也在林口、大林、通宵及大潭等電廠，新增9部機組，新增發電量727.9萬瓩，實在沒有理由，再增加中火發電負擔及增加中部空污負荷。

環保局說，中火現有10部燃煤機組，皆為老舊的「亞臨界點」機組，且每年燃燒1,200至1,800萬公噸生煤，若不先汰換掉老舊的燃煤機組，就直接增加2部燃氣機組，機組變成「10+2」，中火將成全世界最大的火力電廠。為維護中部人健康，市府要求中火必須汰舊換新，不能將老舊燃煤機組，轉為備用。

(工商 )