鄭心慈等8年，發行首張專輯《幸福藏在哪裡》，15日舉辦發片記者會。一開場，在台上播放鄭心慈許多的艱苦培訓過程，她所屬星空飛騰娛樂老闆羅維君特地上台送禮祝福，讓鄭心慈感動淚崩，鄭心慈直說老闆像是她的第2個媽媽，加上近來忙工作宣傳新專輯，許多沒回家與媽媽見面，特別想念母親，忍不住落淚。

鄭心慈今年22歲，唱歌感情豐沛，卻坦承仍母胎單身，只有暗戀過男同學，她自爆每次看到師兄周興哲，相當害羞，「因為我們都是慢熱型，像是朋友，我很崇拜他」，她笑表示把周興哲當成神來看待，「我一看到他就變小女人，但我原本個性是很大剌剌」，2位師兄周予天、周興哲會喜歡誰？她猶豫選擇了周興哲，「周予天哥哥太帥了，有人說我跟周興哲有兄妹臉。」

至於公司會有禁愛令？羅維君大方表示公司鼓勵大家交朋友，年輕人不可能禁愛。鄭心慈分享理想型是劉以豪，她看過劉以豪每個影片，加上2人都是獅子座，她興奮：「慶幸我們有一個同樣的東西，他喜歡露營，我也希望在山上遇到他，希望他能轉發我的歌。」

鄭心慈在培訓過程，勤練吉他、舞蹈，加上老闆要求嚴格，她曾數度累到啜泣，老闆一切都看在眼裡，她練習半年後，成果頗佳，老闆驚喜上要價6萬元的吉他，讓鄭心慈熱淚盈框，立即開箱吉他彈奏。在記者會上，鄭心慈收到許多前輩、好友錄製VCR祝賀，包括索尼音樂大中華區董事總經理陳國威、黃韻玲、周興哲、孫盛希、林予晞等。

鄭心慈發行首張專輯，舉辦發片記者會，老闆親自送上禮物。（吳松翰攝）

(中時 )