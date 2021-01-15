顏伶安（左起）、潘越雲、方雅賢一同出席記者會。（寶吉祥集團提供）

潘越雲、高勝美、方雅賢、顏伶安等人，將在3月5、6日於台北國際會議中心舉辦「歌之饗宴Ⅲ-愛之韻演唱會」，潘越雲、方雅賢、顏伶安15日出席記者會，潘越雲表示日前剛忙完就讀台師大流行音樂產學應用碩士的畢業作品，特地因此進錄音室製作6首歌曲，相當用心，她仍在創作新歌中，預計下半年推出新創作專輯。

潘越雲、高勝美等人當天在演唱會上輪番獻唱，潘越雲預告當天一定會獻唱瓊瑤電視劇名曲〈幾度夕陽紅〉及經典〈天天天藍〉等，她直誇：「瓊瑤阿姨本身就是個很文學的人，唱她的歌都是一種學習。」

高勝美近年來把事業重心放在大陸，許久未在台灣公開露面，由於她目前人還在大陸，缺席記者會。在現場，她特地拍攝短片向粉絲打招呼，相約在演唱會當天見面，潘越雲與高勝美私下時常會透過網路訊息聯絡，潘越雲還開玩笑說：「高勝美都強迫大家叫她是美女。」解釋高勝美的名字有個美，「她事實上就是美女，她都沒有變。」

(中時 )