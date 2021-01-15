瑪麗鼓起勇氣咬了半隻，讓大家超佩服。（台視提供）

台視《綜藝3國智》本周六播出的最新一集，王少偉和納豆分別動用關係，邀請到重量級來賓，王少偉找來一起在夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演兄弟的Darren（邱凱偉），他透露：「Darren雖然不常上外景節目，但私底下是個很活潑的人。」納豆也邀請好友安心亞，不甘示弱地表示：「既然你找了兄弟，那我只好找我的『胸部』來」。

王少偉和納豆分成2組，和自己找來的戰友挑選一起闖關的夥伴，納豆第一個就挑走戰力最強的威廉，王少偉笑稱接下來不知道該怎麼選，輪到Darren挑選隊友時，則是要把威廉「選回來」，第一次上節目就這麼「懂玩」大夥笑成一團，輸家的懲罰竟是「吃蟑螂乾」，Darren和安心亞面露難色，王少偉笑說：「被嚇到腦袋一片空白了。」

節目抽2人吃蟑螂乾，道具一端出，安心亞直喊：「這個我真的不行！」瑪麗還調皮的將蟑螂乾往安心亞方向丟過去，讓安心亞立刻發出高分貝尖叫聲，躲到納豆後面，2人重心不穩雙雙跌坐在地上， Darren也對懲罰感到不可思議，所幸不用面臨如此酷刑。

但瑪麗和風田運氣就沒那麼好，瑪麗內心的煎熬全寫在臉上，納豆卻在一旁說風涼話：「妳就當作是櫻花蝦一口吃掉」，讓風田沒好氣的回：「太樂觀了吧！」瑪麗鼓起勇氣咬了半隻，願賭服輸的氣勢讓其他人紛紛敬佩地豎起大拇指，風田也一鼓作氣，將蟑螂往嘴巴裡塞，吃完之後倒在地上不斷乾嘔。節目每周六晚間8點播出。

(中時 )