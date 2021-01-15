中國大陸《外商投資安全審查辦法》即將於本月18日上路，凡外商投資軍工、能源、基礎設施、金融服務，乃至重要農產品等，都要先經過安全審查。經濟部今天向台商示警，該法規用語「缺乏明確定義」，存有高度不確定風險，重則可能撤資或懲處。

美中貿易戰大陸受到國際壓力，去年開始實施《外商投資法》，對外商投資經營規範大幅鬆綁，對智財權保障與參加政府採購給予更公平的保護。不過去年12月又再頒布《外商投資安全審查辦法》子法，對外商投資進行安全審查。等於在「一寬」之後，來個「一緊」，加以平衡。

安全審查辦法規定，凡在中國大陸投資軍工等國防安全領域、軍事設施和周邊地域投資，及投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源、重大裝備製造、重要基礎設施、重要運輸服務、重要文化產品與服務、重要信息技術和互聯網產品與服務、重要金融服務、關鍵技術等重要領域，並取得所投資企業實際控制權之外商，須在投資前，向國家發展和改革委員會「外商投資安全審查工作機制辦公室」申報。

且這個辦法把港澳、台灣也納入外商適用對象，因此經濟部今發出聲明提醒台商，若赴大陸投資業別落入安全審查項目，應事前依對岸相關審查程序提出申報。

對這個法風險所在，經濟部官員直指是「沒有明確的定義」。例如，該辦法對於「重要」、「關係國家安全」、「關鍵技術」等用語缺乏明確定義，執行上存有高度不確定性風險。

且對於拒不申報、提供不實資料或隱瞞資訊、未按照附加條件投資等違規行為，除可能被撤除投資外，還會被納入中國大陸國家信用信息系統實施聯合懲戒，一旦被納入，恐對台商影響甚鉅。

官員指出，全球掀起基於國安對外資審查加嚴規範，大陸也只是跟著這波潮流去走。雖然主要是針對歐美外商，但是台商仍要小心，不管是獨資，還是跟外商合資，都要注意經營上的風險，「避免被掃到」。

經濟部強調，後續會關注《外商投資安全審查辦法》施行情形，適時通報台商管控風險。對有意撤出的台商，則持續協助回台投資或轉赴新南向政策國家。

(中時 )