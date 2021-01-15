第一銀行2020年底中小企業放款餘額為7,910億元，再度穩居國銀中小企業放款龍頭，已是自2010年來，連續第11年蟬聯中小企業放款第一名，且近2年新增超過28,000戶中小企業新戶，佔全體國銀近2成，力挺中小企業不遺餘力。

「就在你左右」的第一銀行向以成為中小企業頭家最佳金融夥伴為目標，並獲得許多企業認同，像是臺灣第一家從事癌症客製化營養餐的「奇力愛」，2010年成立之初就與第一銀行往來。

奇力愛總經理王品喬表示，「剛開始大家看不懂我們的時候」，第一銀行除了適時伸出援手，還給予長期支持。

曾擔任第一線護理人員的王品喬指出，奇力愛客製化符合病人需要與期待的餐食，去年疫情雖然沒有對營運造成太大影響，卻讓投資人變得較為保守，而第一銀行就在最需要幫助的時候，做奇力愛最堅強的後盾。

第一銀行近年為持續服務中小及微型企業取得融資，推出「小微企業優惠貸款」，且為協助受新冠肺炎影響之中小企業取得資金，除受理公辦紓困外，更推出「2020一銀陪您」自辦紓困專案。

在後疫情時代為協助企業轉型升級，第一銀行自2020年7月開辦「兆元振興」融資方案以來，第一銀行已協助近1萬家企業取得新核准額度，合計約1,309億元，為公股行庫翹楚。

另外，第一銀行推出企業線上申貸平台「微企e時貸」，因沒有營業時間和地點限制，企業主24小時皆可透過線上平台完成貸款申請，流程簡便僅須3分鐘，只要客戶文件齊備並完成開戶作業，最快一天即可撥貸，使更多有資金需求的小微企業可以快速取得創業及營運週轉資金，上線以來已新增逾12,000戶中小及微型企業進件申貸。

依據REFINITIV(前B.P.)最新資料顯示，第一銀行聯貸排名由2018年的第10名，躍升至2019年的第6名，2020年更是上升至第4名，市占率達7.5％，表現亮眼。

第一銀行也持續支持國家再生能源、新南向及投資臺灣三大方案政策，截至2020年底，累積承作政策性投資臺灣三大方案的貸款餘額共470億元，對於未符資格而適用自辦專案的貸款餘額則為257億元。

且為善盡企業社會責任，響應金管會「綠色金融行動方案2.0」，第一銀行成為首家簽署赤道原則的公股銀行，並持續致力於綠色企業貸款，截至2020年，對「綠色產業」與「綠色企業」，合計累積授信額度逾1,250億元。

第一銀行成立至今年逾120年，見證臺灣橫跨三世紀的經濟發展，長期致力於協助中小企業融資及財務規劃，提供全方位金融服務，從企業創業、成長、轉型、國際化等各階段，第一銀行期許成為中小企業的金融後盾。

(工商 )