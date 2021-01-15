台中榮民總醫院院長許惠恒，確定調任台北榮民總醫院院長，新任院長由台北榮總副院長陳適安接任，並自1月16日生效，台中榮總15日舉行布達宣誓典禮，由退除役官兵輔導委員會主委馮世寬監交。

陳適安表示，將在許院長奠定優良基礎下，繼續堅持愛心、品質、創新，及當責的核心價值，並善用科技平台，打造優質醫療服務，負起公立醫學中心健康守護者的社會責任。

與會的觀禮貴賓，包含台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、立委蔡適應、全國商業總會理事長賴正鎰、中榮各分院院長，及中榮一級單位主管與同仁。 新任台中榮總院長陳適安，以心房顫動電燒手術聞名全球，該手術被美國心律醫學會稱為「台北方法」（Taipei Approach）」，2017年更榮獲公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」。

陳適安經歷台北榮總內科部心臟內科主任、內科部主任、副院長，及亞太心律醫學會理事長，目前亦是陽明大學醫學系教授、美國凱斯西儲大學醫學系客座教授，在醫療、教學及研究方面，深受醫界好評。

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